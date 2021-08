LA rebeldía, considerada en sí misma, como un sentimiento de oposición a lo que vulgarmente suele estimarse como políticamente correcto, no tiene por qué ser negativa ni, mucho menos, tóxica, como expresa el titular. Por lo cual, ya de entrada, se admite que existe más de un tipo de rebeldía y aquella que disiente de la sinrazón o la ignominia puede, incluso, considerarse una virtud, como demostraron en la Iglesia los santos mártires, al pagar con sus vidas la defensa de la fe, rebelándose contra el opresor.

Hoy reflexionamos sobre la rebeldía tóxica, entendiendo como tal, aquella que se opone, no solo con la razón sino, también, con la violencia, a lo que consideramos legalmente establecido. Esta clase de rebeldía nace en el individuo y se concreta en grupos sociales que reclaman sus derechos por la vía de la coacción y de la fuerza de los hechos consumados. Tenemos, en nuestra sociedad actual, un ejemplo de rebeldía tóxica en la figura del okupa que no deja de sembrar, en la sociedad, el malestar y la indignación. El okupa es un prototipo de rebelde, con causa, que ejecuta el derecho a la vivienda con menoscabo del derecho a la propiedad y le da igual. Estamos ante un grupo conflictivo, no exento de violencia y de falta de razón, que se extiende como una pandemia, sin virus, pero que actúa con descaro, atropellando la ley de propiedad, destrozando bienes y generando centros de consumo y tráfico de drogas.

En resumen: conculcando el orden social. Se dice y con bastante razón, que la rebeldía es cualidad predicada de jóvenes. Algunos de estos, hace años, en la misma situación, habrían cogido la maleta y se habrían ido a ganarse la vida, más allá de nuestras fronteras, en una especie de rebeldía contra sí mismos. El rebelde no está conforme con las penurias de la vida que le ha tocado en suerte. Y quizás, en principio, no tendría por qué estarlo, que no siempre el conformismo es digno de alabanza, pero tampoco lo es el tomarse la justicia por la mano. El problema estriba en el método elegido para solucionar sus carencias y hacerlo, infringiendo un daño a las personas y quebrando los derechos de la sociedad. En el fondo, todo es un problema de educación generacional y de selección de valores.