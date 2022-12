Rectificar es de gente honesta

NO es la primera vez que, sin dar permiso, recibo propaganda política en el buzón de mi portal. En el exterior hay una bandeja para estos menesteres. O sea, para depositar todo lo que no sea servicio personalizado, incluida la publicidad comercial y la propaganda política. La última ocasión, la pasada semana, se trataba de una publicación de doce páginas en formato tabloide, con apariencia de periódico, subtitulado Xornal Municipal de Compostela Aberta. La definición de xornal cuadra mejor con los medios de distribución diaria, aunque podemos aceptarlo como sinónimo. O Viso va por el número 8, por lo que más correcto es considerarlo una revista. Pero tampoco tienen demasiada importancia las cuestiones semánticas. Importan más los contenidos y el hecho de de introducirlos en un buzón particular sin autorización previa. No deja de ser una agresión a la intimidad, que también practican otros partidos, a la que en mi caso doy consentimiento, aunque sea a posteriori, porque me resulta de interés lo que dice. Por ejemplo, que las críticas que realiza al Ayuntamiento sobre tasa turística, la gestión del agua y la licitación de los buses son una enmienda a si misma. Compostela Aberta tuvo cuatro años para solucionarlo. Bienvenidas sean estas publicaciones, pero den libertad a los ciudadanos para decidir si desean recibirlas o no.