Recuperemos las palabras

CREO que haber normalizado el discurso antipático es uno de los grandes errores de nuestro tiempo. En general, uno de los grandes destrozos sociales proviene de la confusión de la seriedad con la severidad. O la responsabilidad con el tono desabrido, cuando no displicente. Cuesta trabajo encontrar en qué momento se jodió el humor. Pero la inquina que algunos muestran contra él suele ser directamente proporcional a su capacidad cáustica: nadie quiere ser demolido con frases inteligentes que, además de desnudar las imposturas o las demagogias, o las mediocridades elevadas al rango que no les corresponde, te llevan a la risa. Por eso se escucha, como un argumento incontestable: “a mí eso no me hace ninguna gracia”. La risa siempre estuvo bajo sospecha: quizás como parte de la cultura, también muy sospechosa. Es un clásico. Pero en los tiempos modernos algo se ha torcido (hay demasiada ingeniería mediática funcionando a pleno rendimiento) para que mucha gente perciba como más interesante (y mucho más responsable) el tono amargo, el ceño fruncido, el gesto hosco. Sí: algo se ha torcido.

Es cierto que el humor brillante, el humor que nos hace pensar, va un poco contracorriente, pues hoy se nos piden frases y pensamientos simples. Resulta paradójico que, mientras se tejen estupendos descubrimientos y progresos científicos en una capa no siempre apreciada de la realidad, en la superficie se trabaja por extender esa crema de la simpleza, que todo lo cubre. El humor implica llevar el lenguaje a sus últimas consecuencias, trabajar los matices, los dobles o triples sentidos, jugar con las palabras, encriptar la sátira o la ironía. Si lo que pretenden es el triunfo del lenguaje fácil y elemental, es normal que vean el humor como un poderosísimo enemigo al que hay que evitar. Afortunadamente, por mucho que se promueva un lenguaje maniqueo, gris, pueril tantas veces, con tendencia a la frase hecha y precocinada, con cuyo caldo se cuecen demagogias insípidas, todavía hay muchos dispuestos a construir hermosas arquitecturas lingüísticas que dan para una fiesta de las palabras.

Una de las grandes trampas de nuestro tiempo está en la composición nutricional del lenguaje que consumimos cada día. El escenario de tensión permanente, ausencia de matices, vértigos interpretativos de calidad regulera, al calor de las redes sociales, etc., no parece compatible con ese cocinado lento del humor, que exige el uso de especias delicadas. La dieta de las ideas es un asunto primordial. Somos lo que pensamos. Somos el lenguaje que nos alimenta. Hay que mejorar la calidad que nutre nuestro ánimo y nuestra neurona y creo que el humor la mejora extraordinariamente.

Sólo evitando la trampa dialéctica, sólo sacudiéndose el lenguaje que viene liofilizado desde las alturas para su consumo rápido y urgente, se puede realmente volver a una visión compleja, a una visión amable e inteligente de la vida. Nos va en ello el futuro. La revolución pendiente consiste en recuperar el poder sobre las palabras. Hemos renunciado a construir la realidad con una riqueza de materiales como la risa, la alegría, la comprensión, y nos conformamos con este malestar cutre y prefabricado que nos amarga y nos corroe. Hay que recuperar de una vez las palabras perdidas.