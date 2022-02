O río de novas tanto no plano político (un penúltimo é a regueifa violenta no seo do PP) como no laboral, decorre cunha rapidez só esperábel da velocidade do caudal fluvial en plena invernía. Hoxe non nos queda máis que lembrar o enorme impacto do afundimento do Villa de Pitanxo con mortes coñecidas de 9 tripulantes, 12 desaparecidos e só 3 supervivintes.

É unha desgraza engadida ás durisimas condicións de traballo que se desenvolven na pesca, o nulo coñecemento que hai da vida e riscos dos pescadores, e que só de forma compensatoria emerxe en forma de cita cando se sucede un infortunio desta magnitude, compensándolles, só formalmente, co nome de herois. Os nomes non son quen de mudar a realidade. Sumámonos, desde agora, ás peticións de levar consolo e verdade ás famílias orfas dos seus membros.

Imos supoñer, que xa é temerario, que todo o asinado e aprobado nas Cortes –daquela maneira– o pasado día 3 deste mes de febreiro, de convalidación do Real Decreto-Lei de medidas urxentes para a Reforma Laboral, cumpre co esperado dunha reforma (de derrogación xa nen se fala) que mellore as condicións laborais das persoas traballadoras.

Non obstante, o vicio nace nunha norma pactada e aprobada por riba e por fóra da realidade plurinacional do Estado español. Reunir en Madrid dous sindicatos e os denominados representantes dos empresarios non é igual que negociar cos sindicatos que hai no Estado, nen todas as patronais están nas que asinaron.

Debe de ser moi difícil, por non dicer imposíbel, para os gobernantes situados en Madrid (cun ar xeado da serra que conxela os miolos), e mesmo cos madrileños nativos (debido seguramente á razóns históricas), comprender algo tan obvio como que o mundo existe máis alá de Madrid, que Madrid non é sinónimo do Estado, que hai outros pobos, outras culturas e outras maneiras de entender a vida e son distintas da mesetaria; pobos con identidade, economía e historia proprias.

Na Galiza é maioritaria a central sindical CIG en número de delegados. En Euskadi, ELA e LAB son maioritarios na representación sindical mesmo con dereito a participaren en negociacións estatais. En Cataluña, as alianzas políticas da chamada maioría de investidura resultaron quebradas: as relacións cos socios chamados da investidura romperon grazas á absurda actuación do goberno e do socio catalán.

Engadimos que a actuación do Goberno rematou furtando ao Parlamento o debate dun proxecto do R-D, tal como sería esperábel, dada a súa función. Era preciso acordar –previa discusión– o contido final dunha norma que precisaba xogar o papel de nexo e non de abismo entre os representantes políticos. A relevancia económica destes procesos de calidade tan cativa permea como unha mancha de aceite o proceso de cumprimento da norma.

O vicio de nacemento impede non só facer críbel a reforma, senón que as dificuldades da súa aplicación e efeitos nos dereitos dos traballadores quedan en cuestión. A desexábel mellora das relacións laborais (dereitos para os traballadores, vantaxes para os empresarios) nacen mancadas polas eivas adquiridas na xestación e no parto.