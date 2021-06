Regalo de aniversario de Sánchez

SE cumplieron ayer, 2 de junio, tres años de Sánchez como presidente del Gobierno de España, con muchas más sombras que luces. Descarto hacer un balance. No toca. Habrá que esperar al final del mandato para saber si deja a España mejor, igual o peor que cuando llegó. Entretanto, las vibraciones que transmite su gestión no son positivas y todo indica que en el resto de su vida política no mudarán la tendencia. Lo adelantan las encuestas, además de los resultados en las recientes elecciones autonómicas de la comunidad de Madrid. Sobre la escasa credibilidad actual del Gobierno da fe la rotunda respuesta contraria a sus propuestas de vacunación. Un 80 por ciento de los españoles hicieron lo opuesto de lo que les pedía la ministra del ramo.

Este tercer aniversario no es para festejar. Dada la situación del país, sería una frivolidad. Los problemas se multiplican y agrandan. Las relaciones con Marruecos atraviesan su peor momento desde el año 75, el de la Marcha Verde y el vergonzoso abandono de los saharauis. En Ceuta se repitió el episodio. Miles de personas, muchas menores de edad, atraviesan la frontera sin que España sepa defenderlas, en una operación orquestada por las autoridades marroquíes que los servicios de inteligencia españoles ni olieron. Y una vez dentro son devueltas en caliente, no solo cometiendo flagrantes ilegalidades en lo que respecta a los niños, sino en contra de unos valores morales que PSOE y Podemos decían defender cuando estaban en la oposición.

Al tercer año sanchista, la situación política en Cataluña empeora. El chantaje de Marruecos a España está inspirado o es una consecuencia del que cometen a diario las autoridades independentistas catalanas. En Rabat pensarán, con lógica, que si el Gobierno cede ante Junqueras y Puigdemont, uno en la cárcel y otro huido, con probabilidad lo hará ante un país extranjero del que depende la política migratoria y antiterrorista. El problema con Marruecos se agrava por la ineptitud de las autoridades españolas. La oferta de indulto a quienes no lo quieren reforzará las posiciones radicales de la otra parte, como vemos cada día, tanto en declaraciones como en los hechos.

Desde que Sánchez llegó al poder no dejó de prometer la rebaja del precio de la luz. Sucedió lo contrario, de tal modo que hoy está más en lo alto que nunca. El tercer cumpleaños llega pues con un regalo: el tarifazo. Eso sí, para los más débiles, tanto en el ámbito familiar como empresarial. Y al mismo tiempo perjudica a miles de pequeños accionistas que emplearon sus ahorros en unas empresas que pierden valor.

La buena noticia, aunque veremos que no tanto, del día del cumple llegó con los datos del paro. Mayo cerró con notable descenso del desempleo y muy buena afiliación a la seguridad social. Claro que hace un año eran los peores que se conocían. Unos y otros son cuestionables porque se producen en momentos excepcionales. Esperemos que la situación se estabilice, lleguen las ayudas europeas y podamos hacer comparaciones, que han de ser con 2019. De momento seguimos bastante por debajo de hace un par de años.

¿Y como fue para Galicia el trienio de Sánchez? Muchas promesas y pocas realidades. Seguimos esperando por el AVE y las rebajas en la AP-9. El sector industrial sufre una profunda crisis, sin que el Gobierno preste atención. Con el Pazo de Meirás no basta.