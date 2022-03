Regenerar la política: la medicina para frenar al populismo

DESDE el inicio de la transición española (1975), con la promulgación de la CE/1978 se restauró la democracia a través de una Monarquía parlamentaria, en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado, desde entonces hubo alternancia en el poder entre los dos grandes partidos: UCD/PP y PSOE, que, contribuyeron a construir la mejor etapa democrática y de mayor progreso en nuestro país; en aquella época prevalecía el interés general sobre los intereses de partido cuando había que llegar a grandes acuerdos en asuntos de Estado.

Cuando han aflorado los casos de corrupción, PP y PSOE han perdido credibilidad en la opinión pública, de ahí la aparición de Cs (2006) y del movimiento 15M, que propició el nacimiento de Podemos/2011 (un espejismo, criticaban abiertamente la corrupción y las puertas giratorias, pero cuando han tocado poder han hecho más de lo mismo); y Vox/2013; aumentó la crispación política y la dificultad de llegar a acuerdos en asuntos de Estado en los que es necesario el consenso, como ocurre con la elección del Poder Judicial (debe ser independiente), uno de los tres pilares que sostienen el Estado democrático de derecho, junto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

El PSOE de Pedro Sánchez (que preside un Gobierno fracturado, con algunas ministras que están entre las mejor valoradas y a las que conozco bien, como Nadia Calviño, Margarita Robles, Yolanda Díaz, Teresa Ribera), se ha echado en brazos de comunistas, independentistas y proetarras para acceder al poder y aferrarse al sillón al precio que sea; de ahí que destacados socialistas históricos estén desencantados y alejados de estos planteamientos. El PSOE tiene que recuperar su ideario de siempre: la socialdemocracia y su sitio: el centro izquierda moderado.

El PP necesita un líder sólido y con experiencia. Pablo Casado acusó la falta de experiencia y de liderazgo, no ha dado la talla y no ha estado a la altura de las circunstancias, le ha faltado sentido de Estado (en plena pandemia lo que tocaba era consenso y unidad de acción con el Gobierno y no sacar rédito político de una emergencia sanitaria que se llevó por delante muchas vidas humanas) y el enfrentamiento a cara de perro con Díaz Ayuso (lamentable la actitud de acoso y derribo de la cúpula del PP con Díaz Ayuso, y totalmente reprobable desde el punto de vista ético el cobro de comisiones de su hermano a la Comunidad de Madrid, aunque no tenga recorrido a nivel penal, a los políticos hay que exigirles ejemplaridad en el cargo), ha sido la gota que ha colmado el vaso. Con un PP dividido y debilitado, perdiendo electorado a costa de Vox, Casado no podía seguir al frente del PP.

Llega un tiempo nuevo para que el PP intente recuperar su hegemonía, liderado por Alberto Núñez Feijóo (líder de consenso, respetado por todos, con gran experiencia, además de buen gestor) como alternativa de gobierno a Pedro Sánchez, se verá a un PP más sólido y centrado, con muchas opciones de vencerlo en las urnas; si bien antes tiene que coser el partido, imponer la tolerancia cero ante cualquier forma de corrupción, sin olvidarse del escollo de Vox (en algunas CCAA puede ser decisivo a la hora de formar Gobierno). Por muy democrático que sea formar gobiernos que se apoyen en partidos populistas, no creo que sea la mejor solución para nuestro país depender de Podemos o Vox, antes un Gobierno de coalición centrado PP-PSOE, siempre que vuelvan a sus raíces.

La opinión pública y el electorado demanda una forma de hacer política más abierta y participativa, más transparente y responsable, siendo la cercanía, ejemplaridad, estabilidad y un liderazgo fuerte algunos de los ejes principales. Una de las grandes esperanzas de nuestro tiempo radica en que nuestros representantes lleguen a ser capaces de abrir un tiempo nuevo para poder afrontar el futuro con garantías. Esperemos que así sea por el bien de España y los españoles.