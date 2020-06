Regreso ao paraíso perdido

QUIZAIS non sexa necesario escribir un artigo máis sobre Cunqueiro. E non porque estea xa dito todo, senon porque é sempre moito mellor dedicar o tempo e o esforzo a a ler directamente os seus libros, os seus poemas e os seus artigos. Pero de cando en vez hai algunha noticia sobre don Álvaro, que serve para conducirnos de novo ás súas páxinas, e empúrranos a falar do xenio de Mondoñedo.

A Biblioteca Castro publicou, uns días antes de que o ano quedara marcado pola pandemia, Al pasar de los años, unha antoloxía de artigos de Álvaro Cunqueiro. Eran textos aparecidos en xornais e revistas entre 1930 e 1981, e recompilados agora por Miguel González Somovilla, asturiano que -como fixeron outros asturianos sabios –Juan Cueto, Eduardo Méndez , Gracia Noriega...– exerce de devoto na Confraría dos Bos Lectores do Señor de Mondoñedo.

Sobre o libro tivemos información en EL CORREO GALLEGO –nunha entrevista en marzo con Somovilla, por exemplo– e o antólogo contounos que sesenta e oito dos artigos aparecían en libro por primeira vez, despois de ser publicados en xornais hai xa varias décadas.

Unha desas estupendas pezas literarias rescatadas procedía de La Noche (28 de xullo de 1948) e contén unha frase que revela moi ben a diferencia que para Cunqueiro había entre o urxente e o importante: “si me hallase a las tantas de la noche en la redacción de un periódico y su director solicitase de mí un artículo de la máxima actualidad, sin vacilar lo escribiría sobre las peregrinaciones a Compostela”.

A obra literaria de Cunqueiro é o intento de evocar e reconstruir con palabras o paraíso perdido, que era o país soñado nos días de mocedade. Un tempo que seguramente non era completamente real, anterior á guerra, onde existía a irmandade entre os galeguistas e no que a paisaxe e a vida das vilas transcorría entre as badaladas das igrexas, as feiras e mercados, o recendo das mazás e as historias contadas con calma (“El decir solazado y sabroso, con cierto regodeo en los meandros” que Cunqueiro aseguraba ter aprendido de frei Antonio de Guevara).

Nese tempo e nesa melancolía estaba a patria de Cunqueiro. Foi un territorio disfrazado ás veces de Bretaña, ás veces de historia medieval, ás veces de onírica erudición grecolatina, ás veces de Mil e unha noites, ás veces de lareira na que cocían de vagar os grelos e o unto. Pero cada palabra estaba movida polo desexo de poñer de novo en pé un mundo negado, vestido coas roupas e as néboas da infancia, que era sempre Galicia.

Cunqueiro escribiu vinte mil artigos na sua vida, quizais algúns máis, dispersos en centos de publicacións, algunhas fugaces, e Somovilla seleccionou douscentos, dos escritos orixinalmente en castelán, para este Al pasar de los años. Todos son extraordinarios e todos eles fan lembrar aquela afirmación cunqueiriana de que as persoas necesitamos, como beber auga, beber soños.