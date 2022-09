¿Reinar después de morir?

HAY un gran sentimiento de orfandad, tras la muerte de Isabel II, como si se hubiera ido una mamá grande, o una abuela imprescindible, no sólo para los ingleses, por lo que veo, sino para muchos otros países. Claro que la opinión de los países no es siempre la opinión de todos sus ciudadanos.

No hay dudas de la influencia de esta mujer que parecía eterna, pero la cuestión es de dónde viene ese sentimiento de orfandad que rezuman los medios, como no sea la necesidad de tener algo con apariencia de solidez, en un mundo tan fluctuante e inseguro. Isabel II era conocida por su capacidad para resistirlo todo, para adaptarse a todo y para ejercer su puesto con el mismo rostro acuñado en las monedas: aparentemente imperturbable. Imagino que de eso iba su trabajo y estaba muy entrenada para cumplirlo. Pero, lo sabemos bien, no siempre es fácil ajustarse al guion en la tormenta.

Tras su muerte, se la compara con la reina Victoria, que no es moco de pavo, aunque sus vidas hayan sido opuestas en cuanto a lo que el Imperio británico se refiere. Isabel II ha tenido que contemplar el fin de la era colonial, por mucho que se mantenga la Commonwealth, y seguro que recordó muchas veces que ella ascendió al trono desde Kenia. Otra época. Su trabajo, en parte, ha sido resistir el paso inexorable del tiempo sin perder demasiado la compostura. De largo, ha mantenido su cargo y sus símbolos mucho más protegidos que el poder político, que le daba disgustos a menudo. Dos días antes de morir recibió a Liz Truss, y quizás pensó, consciente tal vez del inminente final, si aquella mujer aún joven podría enmendar el caos de los últimos tiempos. Y si su hijo, Carlos, que al fin sería rey, estaría a la altura.

Dicen que con la muerte de Isabel II se va de verdad el siglo XX. También la muerte de Gorbachov, unos días antes, parece indicarnos ese final. El problema, tal vez, es que el siglo XX se va y el XXI no acaba de llegar. Hay un salto en el vacío, la vuelta a la guerra y la gran tensión larvada. Hay niebla, confusión, fragilidad y se diría que gran flojera en muchos liderazgos. Hay intentos de que todo retroceda, de que la ignorancia mate a la intelectualidad.

Si es cierto que Isabel II ha sido la última gran reina, entonces es que se avecinan grandes cambios. ¿Tendrá que reinar después de morir? ¿Será Carlos III un rey de transición, un puente provisional de un Londres atribulado? A pesar de su poca popularidad, y de errores conocidos, no parece dispuesto a ser una figura decorativa. Siempre tuvo opiniones, y no sólo sobre arquitectura. Muchos desearían que su madre siguiera reinando en él, que sólo fuera el agente de una inspiración, pero estos tiempos son otros. El personaje de Isabel II, tan agudamente guionizado, se agota en este capítulo. Y la cuestión es si Carlos III será capaz de protagonizar los nuevos episodios cuando le ha tocado ser rey en un momento muy difícil para Inglaterra. Y para el mundo. Un momento también de decadencia política en el Reino Unido, de división social y de creciente desengaño ante el brexit.

La tarea que le espera a Carlos III es ingente, empezando por la sombra persistente de su madre, con la que va a ser comparado. Es muy probable que Isabel II no pueda reinar después de morir, como algunos querrían, porque, ahora lo sabemos, su mundo ya había terminado. Queda su retrato pop, su capacidad para ilustrar un siglo. El nuevo rey será consciente de su soledad, pero, a fin de cuentas, todos estamos solos, como Shakespeare decía.