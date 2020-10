Relacións sociais e saúde

NO 2018, nun pub de Londres –conta Alba Canet–, puxéronse en marcha Os encontros dos luns para xente maior que se sinte soa. A fórmula non podía ser máis sinxela: té e bocadillos de balde á hora de xantar, con algún xogo, para poder falar e interactuar con outras persoas. No 2020 xa funcionaba en cen vilas.

O éxito desta iniciativa tiña que ver co aumento das persoas que vivían en soidade. Tan alto, que Gran Bretaña foi o primeiro país en crear unha secretaría de Estado con este fin; a cal realizou un estudo –focalizado nos maiores– que trataba de contestar a dúas preguntas. A primeira, Por que xa non falamos?; e a segunda, Temos esquecido como facer amigos?

A soidade, sen embargo, non é un fenómeno exclusivo da sociedade británica. Os resultados da enquisa CSA, realizada en Francia, por exemplo, constataron que 900.000 persoas maiores de 60 anos están desconectadas do círculo familiar e das amizades; e outras 300.000 tampouco teñen contacto físico coa veciñanza nin a comunidade. Pola súa banda, hai hospitais suecos que non poden comunicar o pasamento dalgunhas persoas a ninguén, quedando o 10 % dos falecidos sen funeral porque ninguén acude; e no Xapón morren soas 30.000 persoas cada ano.

A incidencia do illamento e a soidade na calidade de vida, física e psicolóxica, é moi alta. Robert Waldinguer –que dirixe un estudo sobre a evolución de dous grupos de homes dende o ano 1938– sostén que vista a realidade destas persoas aos 80 anos, para saber como se envellecerá, é máis relevante o grao de satisfacción coas relacións interpersonais aos 50 anos que o nivel de colesterol.

Segundo este psiquiatra as persoas con máis vínculos coa familia, os amigos e a comunidade son máis felices, sas e lonxevas; aínda que o que importa non é a cantidade de relacións senón a calidade, pois mentres unha relación tóxica empeora o estado de saúde, unha cálida e sólida chega a amortecer a dor e protexe tamén o cerebro. Así, cando hai certeza de que se pode contar coa outra persoa en calquera situación, a memoria mantense aguda máis tempo.

Un artigo que revisou 150 estudos –sinala tamén Canet– sobre relacións sociais e risco de mortalidade, detalla que soen ter en conta o grao de interacción nas redes relacionais, as interaccións que pretenden ser positivas e a percepción do individuo sobre o apoio que recibe. Tanto, que van asociados a un incremento da supervivencia ata o 50 por cento e nalgúns casos é máis determinante que o consumo de alcohol ou tabaco.

Á evidencia de que hai que rexeitar estes últimos, hai que engadir pois que o coidado das relacións familiares e amizade é un imput dun valor incalculable en todos os eidos, incluído o da saúde.