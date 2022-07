Rematou o mundo unipolar. Até onde chegará ou multilateralismo?

O Cumio das Americas, o do G-7, así como a reunión da OTAN en Madrid para decidir a estratexia do futuro, foron todas elas xuntanzas que, ademais dun chamado do imperialismo hexemónico a pechar filas dos estados aliados e subalternos, buscaba escenificar unha recuperación da iniciativa e o poder dos Estados Unidos (USA) como a potencia dominante do mundo. Mais, na realidade a evolución das tendencias determinantes nesta conxuntura non van mudar tan doadamente, xa que levan moito tempo consolidadas e foron favorecidas pola propia globalización neoliberal. Estas tendencias crean desigualdade porén ao mesmo tempo un progresivo fortalecemento do multilateralismo, especialmente no ámbito económico e no armamento nuclear e de mísiles. E todo evidencia que se vai trasladando a outros ámbitos como o financeiro e das comunicacións, e o militar convencional, nos que aínda os Estados Unidos e aliados son hexemónicos.

Agora ben, o multilateralismo pode terminar reducido a unha disputa entre dous bloques, Rusia e China, por unha banda e o vello bloque dominante pola outra. Unha solución que coidan as potencias occidentais que as favorecería a medio prazo, xa que China e Rusia irían perdendo peso económico, ao ficar cada vez máis illados no ámbito político. Xa que USA aínda ten moitos medios para incidir e condicionar, dende o económico, e sobre todo o financeiro e militar convencional, así como na formación da opinión utilizando a súa expansión e hexemonía neste eido. Ademais seus aliados aceptan está folla de ruta, non só pola presenza das bases norteamericanas nos seus países, senón porque queren manter o status de subimperialismo, conservando así un rol destacado na cadea de valor, mediante un intercambio desigual coas nacións periféricas e subalternas.

Sen dúbida este último aspecto está moi cuestionado hoxe, tanto polo encarecemento da enerxía, como polas sancións a Rusia, a limitación de recursos e as estratexias dos países produtores ante unha substitución en pouco tempo das materias primas fósiles. Ou sexa, que os atrancos actuais van para alén das sancións a Rusia pola invasión á Ucraína, e estas convertéronse nun búmerang porque existía un contexto previo que favorecía a elevación dos prezos da enerxía, e que estes se trasladasen axiña ao consumo, coas implicacións que ten especialmente nas clases populares, mais tamén no reparto da renda entre países produtores e consumidores. Está en marcha un reaxuste entre países e entre as clases sociais.

Daquela que, malia que os Estados Unidos e aliados busquen desgastar a Rusia na guerra da Ucraína, negando a vía diplomática, afectando deste xeito a China, así como aos países que constitúen o BRICS, ou aqueles que leven adiante políticas de soberanía (Cuba, Siria, Venezuela, Alxeria, etc.), esta política non se pode estender por moito tempo, porque tamén ten efectos cada vez máis fortes sobre as propias potencias “occidentais”. Mais, no inmediato seguiran fornecendo de armamento e outros recursos a Zelenski. A menos que o exército ruso e as milicias do Dombas podan terminar ocupando todo o leste e sur da Ucraína. De ser así imporase un alto ao fogo nalgún momento, cunha Ucraína incapaz de manter a fronte de batalla, e porque o único xeito de deter a Rusia sería a intervención directa da OTAN.

Se esta fose a situación, aínda que Rusia saíse fortalecida, ampliase territorio, ou as zonas ocupadas-liberadas constituísen unha república soberana, todo parece indicar que non habería un tratado de paz, e polo tanto ningún compromiso respecto de que a Ucraína non entraría na OTAN, xa que na práctica está integrada na súa orbita hai anos, e reflectir nun acordo a neutralidade implicaría unha aceptación da derrota do imperialismo hoxe hexemonico. Daquela que diante dun desenvolvemento da guerra cada vez máis negativo para os intereses occidentais, xa socialice o relato de que se Rusia non ocupa toda a Ucraína sería unha “derrota”, xa que seica amosaría a súa incapacidade militar, a valía do exército ucraíno e o papel decisivo en calquera situación e lugar da axuda e as decisións dos Estados Unidos e aliados.

Cando menos isto é o que xa se está a sementar na opinión pública dado a evolución da guerra na Ucraína. Trátase de perdendo na fronte militar gañar a batalla do relato, para manter a imaxe dun poder determinante, e ademais así xustificar o illamento de Rusia e outras potencias e nacións que pulan por certo multilateralismo. Claro que esta folla de ruta, obvia as consecuencias sociais, tanto pola confrontación militar e intervencións, como polos custes económicos, á clase traballadora nos países que forman parte da periferia porén tamén do centro do sistema (perda do poder adquisitivo dos salarios, desemprego, etc.), só ten en consideración os grandes intereses económicos das corporacións, a cobiza, o ego. O fondo da cuestión non é que gañe Rusia-China ou Estados Unidos e aliados, senón a construción dun mundo solidario, de xustiza social, onde todos os povos teñan dereito á autodeterminación, á soberanía. A Unión Europea tería que axudar neste camiño, dado a súa historia e diversidade. Mais todo amosa que a asociación corporativa con norteamérica e a suma de intereses de impoñer relacións subalternas cos outros continentes pesan moito.

https://obloguedemera.wordpress.com/