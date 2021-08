SE escuchan dos vocablos cuasi encadenados en la perfección del idealismo político por doquier. Resetear y recoser. Ambos tienen un objetivo no disimulado, Cataluña. Pero quiénes hablan en tales términos son partidos, sobre todo, sumamente minoritarios en el escenario catalán. ¿Necesita Cataluña ser cosida y recosida? Y la inevitable sonda interrogativa es clara, ¿recosida a quién? O ¿quién y con qué hilo recoserá y qué es lo recosido y a qué? No, no jugamos con silogismos ni con palabras sedicentes. Pero sí criticamos la frialdad vacía en ocasiones de algunos discursos.

Si a algunos les queda alguna duda del arrepentimiento del procès por el separatismo catalán, despejen cuanto antes semejante angustia. Nadie se arrepiente de nada. El nacionalismo con su victimismo siempre gana algo, eso sí, si se sienta en las atalayas del poder o está en condiciones de doblegar y hacer depender a un gobierno. Como es el caso sobre todo de dos nacionalismo con poder, mando en plazo y con ideario soberanista, uno más acusado que el otro, pero nunca simulado bajo otras menudencias retóricas.

Escuchamos también al número dos del gobierno catalán que volverán a intentar la vía soberanista unilateral, pero luego vemos como el reparto de inversiones y millones de euros socorren las arcas al tiempo que se orquestan improvisadas mesas de diálogo. Puede haber diálogo en quién al menos de cara a la galería saca pecho e impone y no se retracta? Difícilmente. Pero como todo es un juego en el proscenio de una actividad política anamórfica e insondable donde no hay espejos que proyectan una imagen no distorsionada, todo es posible. Y máxime aparentar una cosa y la contraria. Decir ante los medios negro y luego negociar blanco para conseguir gris y venderlo como victoria distintiva. Porque si algo importa al nacionalismo es conseguir algo que otros no pueden. Es mostrarse a toda cosa como diferentes, como conseguidores de su mítico Parnaso, que les hace diferentes, más astutos, más simpáticos, más listos que los demás. Porque nada es más estéril que la vanidad y la soberbia, incluso de los humildemente soberbios y vanidosos que disimulan su cara amable.

Bien, resetear es un término que no suele gustar, aunque enredados como estamos todos ya en esta revolución tecnológica, corrijo, algorítmica y si dictadura, sí, dictadura de los datos y del big data, hasta se presta emplear el término resetear. Recoser todavía suena a algo más viejo, porque se cose lo estropeado, lo que se rompe, lo que se rasga y eso tiene todo el viso de que, tarde o temprano, vuelve a romperse, a quebrarse, a rasgarse. Y es que la convivencia de sociedades timoratas y recelosas de sí mismas, y ahora mismos conspicuamente distantes como son las sociedades catalana y española dista mucho de ser ideal y de querar agujas, dedales e hilos. Porque todo suena a gato por liebre, sin que se sepa muy bien quién es quién. Reseteemos primero los valores democráticos y el respeto a las normas y la Constitución y luego, hablemos.