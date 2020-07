LA pandemia ha causado estragos en muchas de las residencias de mayores, con un impresionante número de fallecidos. Es una tragedia humana dentro de la tragedia que supone el coronavirus. En los medios de comunicación han aparecido publicados protocolos de actuación en los que como mínimo se discriminaba a los mayores, dificultando, cuando no impidiendo enviar enfermos a los hospitales. Protocolos que eran diferentes si se tenía un seguro privado o si estaban en el sistema general.

Hay clamor en la sociedad, reflejado en los medios de comunicación, que esto no se puede permitir y que hay que revisar el funcionamiento de dichas residencias. En el Parlamento, en la llamada Mesa de reconstrucción, se trabaja en ese sentido, sin embargo, a pesar de todo lo escrito y oído, no hay datos en que se pueda tener una visión general de las residencias de mayores.

No sabemos, cuál es el número total de residencias y a cuantos mayores atienden. Cuál es el porcentaje respecto al número total de mayores. Las mismas cifras serían muy interesantes conocerlas referidas a comunidades autónomas. También es necesario conocer el porcentaje privado-público por comunidad autónoma. Precio medio en cada una de ellas, así como beneficio anual declarado en cada caso.

En el caso de las públicas, coste individual de acuerdo, con la contabilidad por residencia y comunidad autónoma. Porcentaje de residentes dependientes en cada residencia. Número de empleados en cada residencia. Todos estos datos se deberían ser agregados por grupos de residencias pertenecientes a las mismas empresas, no hay que olvidar que varios grupos dirigen cada uno más de 150 residencias. También se debería conocer el número de fallecimientos y porcentaje sobre el número de ellos en cada una de ellas.

Todos estos datos son necesarios. En España no se tiene suficiente aprecio a los datos y muchas veces oímos que los datos son interpretables. Quizás porque somos un país de letras y no de números. Sin embargo, los datos son los datos, no hay interpretación alguna. Lo que sí puede haber es manipulación de ellos resaltando unos y escondiendo otros según nos guste unos u otros. Interpretación es una cosa y manipulación es otra.

Con los datos, todos los datos, podremos saber si son verdad o no afirmaciones como: en todos los sitios ha sido igual: tanto en públicas como en privadas ha pasado lo mismo, todas las comunidades autónomas prestaban la misma atención y apoyo a sus residencias y tenían un sistema de inspección igual de eficaz (ineficaz) tanto a las privadas como a las públicas.

Con todos estos datos, tendremos una visión y perspectiva para saber lo que hay que cambiar y lo que hay que corregir. Hay acciones que no es necesario ningún dato para saber que algo no funciona. A nuestros mayores se les trata muchas veces como si fuesen un estorbo y, en consecuencia, muchas veces se les conduce a las residencias no para que estén mejor atendidos, sino porque ya no interesan.