Respectando as datas

NADA máis chegar o mes de xuño e rematar o curso escolar, xa nos empeza a chegar a publicidade para reservar os libros de texto e outro material para o curso seguinte. Non semella isto unha condena? Non ben remata unha etapa académica que xa nos están ofrecendo os descontos para a próxima, sen que desfrutaramos das vacacións nin do ansiado verán. Non se respetan os prazos, as datas. Igual acontece co Nadal. Antes no mes de novembro podiamos mercar o primeiro turrón para matar un antollo. Nos últimos tempos no mes de outubro xa estaba a disposición do cliente nos supermercados. O ano pasado case entro en shock cando o vin á venda en setembro. Que sentido ten isto? Ningún, na miña opinión. Todo ó seu debido tempo, sempre se dixo.

Segundo rexeitamos festexar o día no noso aniversario con antelación ou con retraso e respectamos a data exacta, igual que facemos con moitos momentos importantes da nosa vida, por que nos agobian querendo adiantar o que xa virá? Todo é polas vendas, marketing. Eu formo parte da resistencia, cando menos no que afecta ós doces de Nadal. Dende hai bastantes anos, rexeito probalos ata o día de Noiteboa. Xa está ben de querer impoñer dende as grandes superficies!

As datas teñen un significado e, na miña opinión, é importante respectalas. Un aniversario de voda non debe esquecerse, como tampouco a data que lembra cando unha parella se coñece ou se dá o primeiro bico. Os primeiros momentos de intimidade, o nacemento dun fillo, a celebración dun recoñecemento académico ou profesional...

Temos na vida moitas ocasións para compartir cos demais e facerlles sentir ás persoas que temos ó noso carón que son especiais, máis alá dos reclamos publicitarios das datas máis comerciais. Ás veces esquecemos facelo pensando que xa haberá máis oportunidades, pero é bo buscar motivos para festexar máis lonxe das obrigas do calendario. Máis alá de San Valentín, do Día da Nai, do Día do Pai, das festas de aniversario e da onomástica.

Celebremos o amor cada día, a vida. Esa será a data máis importante, a que nos une, a que permite un brinde mirándonos ós ollos, a que ofrece a ocasión dunha aperta sincera, dos bicos máis doces. Todo sen necesidade de que o comercio nos obrigue. Mercamos flores e bombóns, regalamos un perfume ou un bolso de pel, compartimos unha boa mesa con quen queremos... e todo sen que a publicidade se meta no medio, simplemente nos apetece. Esas son as mellores datas. Respectemos iso: festexar que existimos, que coincidimos, que estamos vivos e nos queremos.

Os mellores agasallos son os que chegan un día calquera e sen motivo. Como unha visita inesperada. Como volver a ver a alguén con quen non contabamos e do que gardamos un bo recordo. Un ramo de rosas que chega un día calquera porque nos queren facer sentir especiais é tan fantástico coma o que se entrega o Día dos Namorados. As mellores sorpresas son esas. As datas nas que pensan en nós de xeito único, sen marketing. Nas que un viño, unha cervexa ou un café se convirten nun fotograma para a memoria. Alzamos as copas, xuntamos as mans, e pel con pel damos a volta ó calendario.