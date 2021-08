Respostas de outrora

Para o sociólogo Zygmunt Bauman un día sen escribir era un día perdido. Para min, que non quero perderme nada, un día que escribo é un día que gaño. Oxalá tamén vostedes gañen algo de ler o que esta vez é unha vivencia persoal.

Hai días volveu á miña cabeza un libro que había na casa cando era neno e cuxo título chamaba poderosamente a miña atención: “É vermello o Iraq?” Eu sabía que Iraq era un país, e non entendía que un país puidese ter cor. O que máis me sorprende é que non preguntase a ninguén nin polo significado desa pregunta nin por cal era a resposta á mesma. Eu, que o preguntaba todo, ata o punto de que os meus pais pedíanme con frecuencia unha tregua, xamais preguntei por ese libro.

Hoxe usaría un buscador e listo. Seguro que na rede hai cumprida resposta á pregunta de marras, pero entón non existía nada que se lle asemellase, aínda que nos guste pensar que levamos séculos navegando na internet. É certo que o seu precursor si existía, xa que ten a súa orixe na coñecida rede ARPANET, creada a finais dos anos 60, pero a web tardou en aparecer outros 20 anos. Máis tempo aínda fixéronse esperar todos os servizos que hoxe discorren sobre ela e que xa consideramos imprescindibles.

De regreso ao tema de Iraq, non acabo de entender que non preguntase entón polo que tanto me intrigaba. Só especulando podo pensar que si o fixen, pero que non entendín a resposta. Ou poida que non, xa que non me interesaba tanto unha explicación como darlle voltas na miña cabeza ao asunto. Sexa como for, aquela pregunta roldou o meu pensamento moito tempo e ségueo a facer de cando en vez, como acaba de comprobar o lector. Iso si, co tempo acabei entendéndoa, claro. É o bo que ten a vida, que a miúdo vai dando respostas ás túas dúbidas de outrora, aos teus dilemas, a tantas e tantas incógnitas que van xurdindo polo mero feito de vivir. Co tempo vas aprendendo que camiño seguir en cada encrucillada ou que decisión tomar, mesmo cando son moitas as posibles. Pero tamén a vida moitas veces descóbreche ou ensínache o que xa foi e non será máis.

Nun texto falsamente atribuído a Borges, pero tan fermoso que ben podería ser seu, lese: “Co tempo aprenderás que tentar perdoar ou pedir perdón, dicir que amas, dicir que estrañas, dicir que necesitas, dicir que queres ser amigo, diante dunha tumba, xa non ten ningún sentido. Pero desafortunadamente, só co tempo...”.

En todo caso, se queren saber se foi vermello o Iraq, poderán atopar o libro de Frédéric Duperrel Sainte-Marie en Amazon, onde, co tempo, e desafortunadamente, xa son máis as respostas que as preguntas.

Senén Barro Ameneiro, director do CiTIUS-Centro de Investigación Singular en Tecnoloxías Intelixentes da USC