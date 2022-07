en los últimos tiempos, desde que por alguna extraña razón casi todos nos volvimos más finolis y giliflautas, a los críticos gastronómicos solo les interesa hablar de los restaurantes que ganan estrellas Michelin y de los cocineros innovadores que les da por tostar un pollo a golpe de soplete, mezclar el pulpo con un guiso de lentejas o cualquier invento similar. A dichos locales y chefs se les aúpa con frecuencia hasta altares a veces ridículos, como ocurre también con ciertos artistas hipervalorados (sí, Rosalía es una de ellos), pero de repente un día coges el periódico y te enteras de que el supercocinero Fulanito ha tenido que cerrar su negocio porque por allí no pasaba ni el Tato. Ejemplos de ese tipo se cuentan por docenas, pero aquí seguimos dando la matraca a base de bien con las pesadas estrellas con nombre de neumático francés. La mayoría de los restaurantes que siempre están llenos y que, por lo tanto, no tienen problemas económicos, suelen ser negocios tradicionales en los que el pulpo gallego se sirve con patatas cocidas en su justo punto de sal y pimentón, los pescados no son embadurnados con salsas infumables, el pollo se cocina a la brasa o en el horno y las carnes son de una calidad tal que cualquier adulteración se considera un pecado capital. Ese tipo de locales abunda, por fortuna, en Santiago, y uno de ellos es Casa Camilo, cuyo propietario, Inocencio Pereira, nos acaba de dejar tras hacernos felices durante muchos años sirviéndonos platos honestos acompañados de una sonrisa. Toca brindar por él. Y por los restaurantes de toda la vida.