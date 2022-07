Este Resurrection Fest Estrella Galicia (15+2 of Burning Passion, como decía el cartel) de 2022 fue apoteósico. Por muchísimas razones. Una de las más reseñables, la presencia de Judas Priest, y la posibilidad de hacer fiesta con ellos, conmemorando sus 50 años de andadura sin pausas en el mundo del Heavy Metal. Muy pocos grupos tienen la oportunidad de llegar al medio siglo... y con esa frescura que les caracteriza aún ahora. Respecto al resto del cartel, había peña que seguía, y había seguido siempre, a unos cuantos combos de excepción. Entre mis amigos (me incluyo en el apartado) había vasallos ciegos, monolíticos, que adoraban a Opeth. Otros se habían desplazado desde alguno de los 48 países en que se habían vendido entradas para disfrutar exclusivamente de Sabaton. Otros veneraban a Bring me the Horizon. Y los de Sepultura. Y la nutrida concurrencia que sigue los pasos de Jinjer, desde hace menos tiempo, claro. Pero es que esa cantante exótica y pletórica arrastra multitudes desde que se le dio por subirse a un escenario. Aún recuerdo cómo nos dejó en 2021: exhaustos. Y, por supuesto, la élite del rock nacional. Y como ejemplo perfecto, Toundra, la agrupación de Esteban Girón, jefe de prensa del evento. Felicidades, pues, a todos. El Resu sigue siendo ese modelo incontestable de festival que triunfa como nunca en Europa...