Lo hemos dicho y repetido innumerables veces. El Resurrection Fest de Viveiro se ha ido convirtiendo poco a poco no sólo en un acontecimiento musical europeo, sino en la referencia máxima del Hard y del Heavy Metal. Los habituales, los que llevamos muchos años sin fallar, hemos podido dar fe de la gloria que iba flotando una temporada tras otra. Incluida la de este 2021, con sus notables restricciones debidas a la pandemia (y la forma tan elogiable en que el equipo mágico de Esteban Girón fue capaz de hacer desaparecer como por ensalmo todos los problemas). En el curso del tiempo hemos sido testigos privilegiados de conciertos que pasarán a la Historia. Uno seguirá recordando todos los días, hasta la muerte, el espectáculo increíble que dieron Rammstein, por ejemplo. Era como haber mezclado la parafernalia de los fuegos artificiales del 1 de agosto en Ginebra, al borde del Léman, con una banda sonora apocalíptica pensada y dirigida por Frank Zappa. O el placer inenarrable de ver evolucionar en escena la penúltima de las aventuras de Tom Morello, los fabulosos Prophets of Rage. O la aparición de esos mitos en vida, Kiss, a quien durante tanto tiempo perseguimos. O Alissa White-Gluz con Arch Enemy. Y, por supuesto, a nuestras estrellas preferidas de siempre: Judas Priest (que repiten, por cierto), o Children of Bodom, o Motörhead...

UN AVANCE DE LO QUE VIENE. Vuelven los Judas, que cumplen medio siglo de existencia, y que están en un momento álgido (bueno, ¿cuándo han dejado de estarlo?). Para hacernos sentir como los Reyes del Mundo. Lamentablemente, jamás podrán volver a actuar aquí los de Lemmy. Ni los Bodom. Como recordarán, en los últimos días de 2020 abandonaba el edificio Alexi Laiho, líder del combo y guitarrista milagroso, uno de los mejores que han existido. Repite también Jinjer, la banda ucraniana abanderada por la excelsa Tatiana Shmaylyuk, que sorprendió a propios y extraños y que este año nos dejó en estado de shock. Y vendrán Opeth, y Sepultura, y Korn y Mastodon, y Bullet for my Valentine (uno de estos grupos interesantísimos que, no sé por qué, no suenan más a menudo). Y los queridos Bring me the Horizon. Y los Sabaton. Y aquellos que más fans tienen por estas tierras, Angelus Apatrida. Y los Hamlet. La cosa durará entre el miércoles, 29 de junio y el domingo, 3 de julio. Por cierto, que ese día final tocarán dos grupos igualmente míticos, los Ruxe Ruxe y los Toundra, el grupo de Girón que ya se ha convertido en imprescindible... De todas maneras, procuren mirar atentamente la web resurrectionfest.es... Y no se preocupen. Les juro que les tendré informados...