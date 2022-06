“Retornos Melódicos”, con la Banda Municipa, en As Praterías

Concierto en As Praterías- 20´00 h-, de la Banda Municipal, con su titular David Fiuza Souto, y con la vista puesta en el cielo, dentro de la serie “Sinergias”, en su tercer ciclo y que para esta tarde, está dedicado al “Día Mundial das Personas Refuxiadas”, y que comenzará con una pieza de un compositor al que tenemos con relativa frecuencia, Alfred Reed- “The Hound of Sprnig”-, un músico al que Pascual Vilaplana califica como uno de los más apreciados por las bandas de todo el mundo, tras sus comienzos como arreglista en la 529th. Army Force Band, en el período de la Gran Guerra, momento en el que el maestro Roy Harris (1898-1979), había encargado de organizar un evento que se hará histórico, a la búsqueda de un encuentro diplomático entre Rusia y los Estados Unidos. Harris aportaba su “Sexta Sinfonía (Abraham Lincoln Symphony), y por parte de Rusia, Sergei Prokofiev tendría la “Macha Op. 99”, compuesta en especial para el ejército, una obra que ya había sido estrenada en América unos meses antes, por lo que tuvieron que cambiar la obra, proponiendo otra en su lugar y que no fue otra que una de Alfred Reed, que su vio urgido a terminarla en dos semanas, para lo cual recurrió a una temática rusa, y que encontró en la Biblioteca del centro, una canción navideña del siglo XVI, que combinará con trabajos anteriores sobre música litúrgica ortodoxa , dejando lo que fue la pieza para banda “Russian Christmas Music”, que se estrenaría el 12 de diciembre de 1944.

Julie Giroux, compositora graduada en Ouachita Parish High School, de Monroe, se licenció en la Lousiana State Universiy, descubriendo de inmediato su interés en dedicarse a trabajos para bandas. Se trasladó a Los Ángeles, en donde comenzaría a dedicarse al espacio de la orquestación con Bill Conti, para la miniserie televisiva “North and South”, y otras iniciativas para el cine y la propia tv: “April Fool´s Day”, “Dynastie”; “Broadcast New”; “Misters of the Universe”, “The Karate Kid Part II”, o “Blaze”. Escucharemos su obra “La Mezquita de Córdoba”, que ya tuvimos en otra ocasión, y que nos muestra sus apetencias por las influencias hispanas, como por ejemplo en su obra “Moorish Piano Concerto”, en cuatro movimientos. Ella destacó precisamente por sus aptitudes como pianista y por la habilidad de sus orquestaciones. Su obra “My Soul to Keep”, es una verdadera declaración de principios éticos, un baluarte de rechazo al mundo de las armas y su uso indiscriminado, y que repetirá posteriormente con “Free, for Everybodym Forever”, para banda sinfónica y coro, con el telón de fondo de irracionales matanzas y tiroteos indiscriminados.

Asenjo Barbieri, en una selección de “El Barberillo de Lavapiés”, sobre un libreto de Luis Mariano de Larra, zarzuela estrenada a finales de 1894, en el templo por excelencia del género que es el Teatro de La Zarzuela madrileño. Obra por excelencia del maestro y gran aportación al género lírico, por el que se pasean castizos personajes, quedando a la postre las razones que llevaron al encuentro del compositor y el libretista, remitiéndonos a la mutua correspondencia entre ambos, durante el verano en el que preparaban la zarzuela, tiempo en el que el libretista, agudo y perspicaz, la entregará los dos primeros actos, de lo que será uno de los espectáculos más depurados, que condensará con creces la idea de “tonadilla idealizada”, un término acuñado con precisión por Peña y Goñi, quien afirmaría que Barbieri, acertando en esta forma de ópera cómica. Con “El Barberillo de Lavapiés”, el compositor se superará a sí mismo, consiguiendo liberar al género de los complejos y trabas que le impedían desarrollarse en la plenitud de sus posibilidades.

Pascual Piqueras-“De Cai-, en uno de los pasodobles más vistosos de este valenciano que se había curtido en bandas juveniles como “La Amistad” y la”S.A.M. La Unión”. Estudió en la Escuela Superior Katarinne Gurska (2018/9), y siguió las docencias de J.L.Martínez, J.Rafael Pascual Vilaplana-maestro familiar por sus colaboraciones como nuestra Banda Municipal-;Konrad von Abel; Pheluvian Henri Adams, J.L. Olives y Octav Calleya. Mostró pronto una preferencia por la trompeta, llegando a trabajar como “free-lance”, durante un largo período y en el espacio de la composición, conoció las docencias de Frank Ticheli, Óscar Navarro, Michael Daugherty, Johann dw Meij, confirmando también su proximidad al jazz, con músicos como Brad Meldau, Chano Domínguez o Winton Marsalis y Chick Corea. “De Cai”, una de sus perlas, nació para quinteto de metales, un acierto de ingenio, que fue registrado por quinteto de metales “Strombor” y por el “Spanish Brass”.

Arie Malando (1908/80), un artista que conoció una carrera de éxitos en Holanda a partir de los años cuarenta, creando una orquesta dedicada al tango y sus derivados. Se ofrece su obra “Rivieren Cyclus”, en tres cuadros: “Río Negro”, “Orinoco” y “Chubut”, un eslabón de éxito en los años de madurez, que continuaba a otro ciclo de relumbrón “Cordilleras de Los Andes”: “Cotopaxi”, “Illimani” y ”Coropuna”, suites que llegaron a conocer tratamiento sinfónico, modelo de este maestro que se había especializado en adaptaciones en estilo de tango o milonga, procedentes de operetas conocidas, labores que compartiría con Henk Stiphout. En definitiva, Arie Maasland, que adoptaría el nombre de Malando, se convirtió en una leyenda del tango en Holanda, gracias a sus apariciones en conciertos de radio y televisión, compaginables con las salas de concierto. A partir de 1947, su orquesta en gira, se acompañaría con la voz de Lou Bandy, de gran prestigio en Holanda en aquellos años.