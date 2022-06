Revisión que premia el error

¿Es normal el modelo de revisión de la nota en los exámenes de la EBAU? El viernes se abrirá el plazo de reclamaciones en estas pruebas y el alumno que pretenda pedir que le revisen algún ejercicio que se prepare para entrar en el terreno de lo demencial. Con el sistema actual, queda claro que los organizadores de la Selectividad no buscan la justicia, sino que se les moleste lo menos posible. Si un profesor se equivoca al corregir y puntúa un examen con menor nota de la merecida, otro puede subirla, pero la calificación que le quedará al alumno será una media de las dos, no la que realmente reflejaría su conocimiento. Es como si a Dolores Vázquez, castigada en un primer juicio a quince años de prisión por la muerte de Rocío Wanninkhof, después de que la repetición del juicio la declarase inocente, la obligaran a cumplir siete años en la cárcel. El conselleiro Román Rodríguez no tiene la culpa, pero algo podría decir.

¿Hasta cuándo se pasearán por Ames perros peligrosos sin correa? Ninguna policía puede hacer cumplir esta ley al cien por cien, si los ciudadanos no colaboran. Pero en Bertamiráns su desobediencia es norma general.

¿Cuándo dejaremos de ver a Luis Enrique al frente de la selección española de fútbol? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.