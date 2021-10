Riesgo bajo no significa riesgo cero

ELIMINAR totalmente las restricciones, relajar en exceso las medidas de protección, sobre todo el uso de la mascarilla, trae consecuencias, que puedan surgir nuevos rebrotes y repuntes de contagios, como ya está ocurriendo en algunas CCAA, Si aumentan los contagios habrá que aumentar las restricciones, no hay que dejar que la incidencia acumulada (IA) suba y que cause nuevamente un exceso de hospitalizaciones y fallecimientos, ya que la actividad escolar y laboral deberán continuar.

Con alta cobertura vacunal, se siguen produciendo casos, lo que demuestra que la vacunación por sí sola no es suficiente como única medida para frenar los contagios, ya que las vacunas actuales siendo muy efectivas contra la covid, no son esterilizantes, las personas pueden infectarse aun estando vacunadas, por lo que es imprescindible mantener algunas restricciones y las medidas de prevención (uso mascarilla, distancia social, ventilación en interiores) para evitar los contagios.

En España, más de 4 millones de personas están sin la pauta completa vacunal. El hecho de que las personas mayores estén recibiendo la 3ª dosis no significa que las residencias de mayores tengan que bajar la guardia, al tratarse de población vulnerable y de riesgo, ya que las vacunas evitan la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte, pero no evitan la transmisión del virus; así los trabajadores y sanitarios que están vacunados desde hace unos 10 meses, cuya inmunidad ha podido disminuir con el tiempo, deberán recibir la 3ª dosis, y habrá que seguir haciendo test de Ag a los trabajadores y visitantes que no estén vacunados con la pauta completa.

La posibilidad de mutación del virus es directamente proporcional al número de contagios, por lo que hay que tener en cuenta el riesgo de nuevas variantes (la delta plus ha reactivado la pandemia en el Reino Unido, con una IA que ronda los 700 a causa de haber relajado medidas en exceso, con una tasa de vacunación del 66%), en los países con una incidencia muy alta (países del este de Europa, especialmente Rumanía, etc.) y que además tienen una tasa de vacunación baja. Siempre existe el temor de que las vacunas puedan perder efectividad ante las nuevas variantes que vayan surgiendo. En España estamos con una IA<50 (riesgo bajo), si bien no debemos alarmarnos ante el hecho de que surjan repuntes de la covid, hay que estar alerta ante la amenaza de la variante delta plus, ya que estar en riesgo bajo no significa riesgo cero.

Debemos ser muy cautelosos en la vuelta a la normalidad, no tiremos por la borda todo lo que se ha avanzado, no hay que tener prisa. Si bien hay que descartar que lleguen nuevas olas letales, está claro que habrá repuntes y hay que estar muy atentos a determinados indicadores como el número reproductivo básico, la incidencia acumulada, la tasa de mortalidad, la previsión asistencial ante una posible mayor presión hospitalaria. Con la llegada del frío invernal, lo más probable es que aumenten los contagios, podría llegar una 6ª ola más débil que las anteriores, sobre todo teniendo en cuenta que en España ya se han detectado casos de la variante delta plus y que está circulando por algunas CCAA (especialmente en Cataluña), es un 10-15% más contagiosa y transmisible que las anteriores.

Galicia, es la comunidad con menor incidencia de COVID en España, se mantiene en niveles de control de la pandemia, pero no podemos confiarnos en exceso y bajar la guardia, o lo lamentaremos; Asturias estaba como Galicia con una IA por debajo de 25 casos por 100.000 hab. y en la última semana han subido los casos y ha pasado a riesgo bajo. Si tiene que llegar una 6ª ola, llegará, pero hay poner los medios para intentar evitarla y estar preparados para si llega, minimizarla todo lo que se pueda.

Tenemos >80% de la población vacunada y los distintos grupos de edad están bien protegidos, salvo los <12 años que están sin vacunar y con tasas de incidencia más elevadas que las de la población general (hay que blindar al máximo la posibilidad de contagio en el ámbito escolar, que podrían empezar a vacunarse antes de finales de año, cuando la EMA lo autorice). La 6ª ola y sucesivas que puedan llegar en el período invernal no serán de una gran magnitud, siempre que se mantengan las medidas que impidan los contagios, vigilancia y control de la variante delta plus, etc.

El camino a seguir no puede ser otro que mantener las medidas de prevención, restricciones y completar hasta casi el 100% la vacunación. La gente acusa la fatiga pandémica y esto no ayudará a mantener la guardia en alto. La 5ª ola trajo como consecuencia más de 6.000 muertes, que no es poco. La población no vacunada está en riesgo, si llega la 6ª ola, serán los más susceptibles de padecerla, pudiendo enfermar o morir algunos de ellos. Está en nuestras manos el evitarlo. ¡Sentidiño!