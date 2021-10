Rivalidad de Calviño y Díaz

LA sociedad española asiste al duelo entre las dos vicepresidentas del Gobierno, las gallegas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. No es para menos dada la trascendencia de los temas que se están dirimiendo y las consecuencias de las decisiones que consigan consensuar, especialmente en lo relativo a la derogación o modernización de la reforma laboral. Luego vendrá el tema de las pensiones, y verán cómo las dos también tienen mucho que decir.

Ambas atesoran virtudes y aspiraciones. Así lo expuse en marzo en el artículo Las armas de Yolanda y Nadia (ECG 28/03/2021), donde, además de delinear sus perfiles, auguraba yo “meses apasionantes”, basándome en sus personalidades contrapuestas: “La una, Díaz, conciliadora, tímida y comunista. La otra, Calviño, más firme, pragmática y liberal. Políticas expansivas frente a control de deuda y déficit. Intervención pública basada en la negociación sindical, ante protección laboral con complicidad empresarial”.

Hoy su lucha continúa. Nadia Calviño es la figura del Gobierno que mejor nos representa ante la UE por su trayectoria y por su comedimiento y sensatez a la hora de proponer reformas que no asusten a nuestros socios, quienes no aceptarán entregarnos fondos y ayudas sin contraprestaciones o compromisos de responsabilidad.

Calviño es una experta economista, reputada y respetada dentro y fuera de nuestras fronteras. También por los empresarios, que son, a fin de cuentas, quienes crean los puestos de trabajo.

Por su parte, Yolanda Díaz ya ha dado pruebas de su saber hacer, y de su capacidad para dialogar y lograr acuerdos, hasta con la patronal. Tiene un tono firme, pero no es agresiva; y por ello no provoca el rechazo que sufren otras figuras como Ione Belarra, Irene Montero o su antecesor Pablo Iglesias.

Díaz es una estrella en ascenso, y debería tener miedo Pedro Sánchez si no consigue trasladar a la ciudadanía qué puede ofrecer él y el PSOE frente a la nueva lideresa. Y lo que puede ofrecer es precisamente a Nadia Calviño, o, si lo prefiere, a Isabel Pardo de Vera, actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Es decir, políticas que no nos alejen de Europa, que no pongan en riesgo el mercado laboral, y que eviten esa incertidumbre empresarial que siempre debilita la economía de un país. Eso sí, Yolanda debe tener cuidado para no morir de éxito antes de tiempo.

Bien podría fijarse en una Ada Colau que ha ido perdiendo popularidad debido a sus radicalismos y políticas ineficientes. Díaz corre el riesgo de anteponer su deseo de proyectarse como la candidata de la izquierda más escorada, a gobernar con sensatez un país que quiere dejar atrás la pandemia, pero cuyas expectativas de crecimiento rebajan una y otra vez la OCDE, el FMI, el INE, y hasta el Banco de España.