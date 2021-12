Robotización

FACÉMONOS eco do anuncio feito polo presidente da Xunta de compra de robots para substituír traballo de funcionarios. Nomeadamente tarefas repetitivas que poden ser levadas a cabo por máquinas programábeis. A primeira estrañeza que produce o anuncio é a constatación da existencia dunha organización do traballo administrativo no cal as tarefas repetitivas non tivesen tendencia a se reducir ou desaparecer, ou mesmo a formar parte dun plan de traballo combinado: un pouco de tarefas repetitivas e outras de decisión persoal. Mais, xa que existen, está ben conducilas pouco a pouco á desaparición para que sexan as máquinas as encargadas da súa eliminación. Unha vez máis observáse a grande necesidade dunha reforma da administración pública cara á racionalización e adecuación de estrutura e tarefas ao século XXI. Racionalización con eixo básico no deseño de funcións e non só no uso de máquinas.

Hai tarefas de produción que son substituíbeis por máquinas. Por máquinas de calquer tipo: desde as máquinas de vapor do século XVIII aos robots actuais. Pasaron un montón de décadas desde o deseño último de Watt até os nosos días, e cada introdución dun novo elemento técnico de facilitación do traballo físico foi saudado de maneira entusiasta polos que aforraban en traballo, e de forma suspicaz polos titulares da forza de traballo. O único evidente, examinando a historia da produción industrial no capitalismo, é que a forza laboral é imprescindíbel para producir, e o que cambia é a maneira de uso desa forza e mais tamén a distribución da desigualdade na súa explotación. Das formas posíbeis de uso e disposición dos medios técnicos, o grau máis elevado que se pode dar nunha economía determinada correspóndese co daquela que é capaz de producir novos inventos, deseñar o seu uso produtivo, aplicalo eficientemente e melloralo paulatinamente a medida que as probas así o requiran. Comprar a última máquina que se inventou é somente un acto de consumo.

Pode significar un adianto na capacidade produtiva ou pode simplesmente reflectir que hai capacidade de compra, e cómprase unha lavadora antes de ter auga corrente. Algo parecido pode suceder coas compras de robots que este ano vén realizando a Xunta. Compras sen sentido algún, xa que non se viron acompañadas dunha reforma administrativa acaída á necesidade que supón esa modificación no exercicio da función pública. Anunciouse compra de 50 robots para substituír tarefas rotineiras dos funcionarios; deben de ser relativamente baratos porque só se fala de 8 millóns de euros, mais pode ser que se trate do primeiro contrato.

Un outro caso rechamante -conduta de novo rico sen moito sentidiño- foi a adquisición de 7 equipos Da Vinci para os hospitais do Sergas. 7, non un, nen dous nen tres: 7, 20,5 millóns de euros, máis 35,2 de consumíbeis necesarios para que funcionen, máis o pagamento (descoñecido) de mantemento pola empresa subministradora, máis a capacitación aos facultativos e restante persoal sanitario para se adestraren no seu uso. Seremos na Galiza amantes do luxo? Teremos realmente exceso de renda e aforro público para gastar así en lugar de dotar á sanidade pública de persoal necesario? É isto racional?