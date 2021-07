CÚMPRENSE 130 anos do traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro desde o cemiterio de Adina en Iria Flavia (Padrón) ata o mausoleo erixido na igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.

A crónica desta traslatio recolleuna, coa retórica propia da época, La Patria Gallega, un 30 de maio de 1981. Pasaran case seis anos desde o pasamento da poeta e o cadaleito, intacto, foi trasladado en tren desde Padrón á vella estación de Cornes.

Unha procesión popular acompañou ás autoridades civís e eclesiásticas desde o cemiterio de Adina ata a estación de Padrón, mesturando saloucos e responsos. Tamén a estación de Cornes estaba ateigada, non só polas autoridades e representacións da sociedade civil, senón por un nutrido público que desexaba acompañar a Rosalía no seu derradeiro tránsito polas rúas compostelás.

Termaban das cintas do cadaleito os representantes do Concello de Santiago; da Universidade; dos galegos de Cuba que costearon o mausoleo mortuorio; da Sociedade Económica de Amigos do País; das Xuntas Rexionalistas; e escritores de Galicia. Aínda que as delegacións civís, militares e relixiosas era unha multitude.

Os comercios pecharon ao paso do cortexo fúnebre, e, ao chegar diante da praza da Universidade, o carro mortuorio detívose para que a minerva compostelá lle rendese cumprida homenaxe. Aquel mesmo día celebrouse unha misa de réquiem en San Domingos de Bonaval. O próximo domingo, 130 anos despois, volveremos lembrar a Rosalía en Bonaval, nunha misa concelebrada por Mons. Francisco José Prieto Fernández, bispo auxiliar de Santiago e D. José Fernández Lago, deán da Catedral. Despois a sociedade galega levará flores á tumba da poeta, dando sentido institucional e poético ao Día de Galicia, nun Ano Santo Compostelán no que seguimos loitando contra un inimigo invisible e pertinaz.