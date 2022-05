Rueda-Pontón: saltarán chispas

DESDE ayer Feijóo no tiene responsabilidades de gestión en la Xunta. Seguirá de diputado en el Parlamento de Galicia hasta que tome posesión como senador autonómico. Deja el espacio de confort político que le proporcionaron las mayorías absolutas logradas en los últimos trece años para iniciar una nueva etapa que se parece más a la emprendida a comienzos de 2006 como jefe de la oposición en Galicia. Es como volver a empezar, aunque con la experiencia que proporcionan 16 años de combate en las dos trincheras. Este bagaje le sitúa en buena posición de salida para alcanzar la meta. Así se desprende de las encuestas y opinión publicada. A día de hoy, tiene opciones claras de superar a Sánchez y de lograr los apoyos suficientes para alcanzar la Moncloa, se adelanten o no las elecciones. Incluso para gobernar en solitario, que ha de ser el objetivo para evitar espectáculos tan bochornosos como el que dan PSOE y Podemos en el Gobierno. No hay día en que no choquen entre sí, un mal tan contagioso que se produce también dentro de cada uno de los bloques, con duelos en medio de la plaza en lugar de lavar la ropa sucia en casa, con discreción. Los grandes retos de Feijóo pasan por atraerse al electorado moderado de Vox y al más centrista del PSOE, ser aceptado por el nacionalismo catalán y vasco, pero sobre todo proyectar una imagen de solvencia. Puede.