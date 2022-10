Rueda ten razón

AFONSO Rueda defendeu esta semana no Parlamento as rebaixas fiscais, argumentando que “serven para darlle cartos ás empresas, ás familias, a todo o mundo”.

O presidente ten razón. El reparte diñeiro, só que a rebaixa é de 46 euros anuais as rendas baixas e medias, e unha baixada ás 7.700 persoas máis ricas de 4.400 euros.

Unha política lóxica que a oposición non quere comprender, criticándoo, e que aos seus votantes non semella importarlles, pois moitos prexudicados por esta medida van seguir apoiando ao PP.

O ilóxico sería que o PP preconizase outra política fiscal. É o que é, un partido de dereitas e goberna para quen goberna: para os ricos. Eses tan beneficiados xa no sistema fiscal que o PSOE non quere mudar, pois o denominado Estado do Benestar está sustentando nas rendas do traballo mentres favorece as rendas do capital.

Os 8.242 declarantes polo seu patrimonio, posúen un total de 49.463 millóns (a media é de seis millóns) e tributan o 0,64% anual. Canto lle sacan a vostede pola súa nómina mensualmente, o 17, o 21, o 27 por cento...

As ganancias das compañías superaron un 22% as obtidas no ano 2007, pero a recadación de sociedades está un 28% por debaixo.

Pero eu non vou caer na mesma retesía que a leal oposición galega que critica ao PP como se este estivese a prol do Estado do Benestar. A dereita o único que cede nos dereitos sociais é o que se lle arrinca con protestas ou do que decide prescindir para evitar revoltas sociais que poñan en perigo o seu domino.

E cando a situación social se deteriora, os capitalistas impulsan a extrema dereita como antídoto contra os desafectos e xeito de xirar o leme social de novo.

Non habería problema que os ricos se fixesen cada vez máis ricos como está a suceder... Se para ser eles máis ricos os demais non tivésemos que ser mais pobres. Non habería problema en que os ricos pagasen menos impostos, se estas medidas non repercutisen directamente nos servizos públicos e nas políticas sociais.

Rebáixanlle 46 euros anuais, pero canto ten que pagar se ten que ir a un médico privado?

Onde non hai non se pode sacar.