Saben que o tempo pasa?

OPOSICIÓN O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prepárase para ratificar o seu liderado á fronte do Partido Popular de Galicia os vindeiros días 16 e 17 de xullo, xusto un ano despois de conquistar nas urnas a cuarta maioría absoluta. Mantén a organización do charrán que tres anos á vista é moito para facer cábalas sobre as candidaturas, e tendo en conta a celeridade coa que se move a política no presente é un argumento de peso. En todo caso, desde o verán, o mesmo referente claro e indiscutible seguirá pilotanto o goberno e o partido. Por riba, as enquisas, a nivel estatal, dan aire a unhas siglas que nos últimos anos restaban.

Con este panorama convive a oposición galega, que debe levantar un proxecto capaz de ilusionar á sociedade fronte os dezaséis anos de gobernos conservadores de Feijóo que opta por agotar a lexislatura. O triunfo nas urnas non se consegue na campaña electoral: fráguase dende o primeiro momento en que a oposición ocupa a súa bancada na Cámara para controlar ó Executivo. No BNG de Ana Pontón tampouco hai dúbida nin sobre o liderado nin sobre a folla de ruta que busca gretas para colarse na defensa dos intereses dos galegos tanto contra o Executivo popular galego como socialista no Estado.

Mentres, o PSdeG segue en stand by, á espera do resultado do congreso para o que faltan aínda sete ou oito meses. Tres anos para as eleccións e moito tempo, pero semella que na oposición, igual que sucedeu ao longo das pasadas lexislaturas, as reflexións de peso para conquistar os votos do centro galeguista que estén en mans de Feijóo se toman con parsimonia. Logo virán as presas. Soa a deja vu. alberto vidal