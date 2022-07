EN el mundo de hoy, los hombres nos vamos relacionando unos con otros,

de modo que nuestra presencia en el

sitio en que nos encontramos no

provoque estridencias, sino que resulte agradable para los que comparten el lugar.

En estos días de calor resultaría desagradable el ver a una perso-

na con traje y abrigo, aunque esa persona pudiera soportar la temperatura reinante vistiendo así.

Al que esto escribe, le ha extrañado hace bastantes años y provocado rechazo el ver a unas monjas en una playa cercana a Roma, con el atuendo con que acudían a sus habituales rezos.

Hoy, en esta ciudad de Santiago, llena de peregrinos, me agrada ver a tantos jóvenes que llegan caminando, y con un atuendo adecuado para el esfuerzo del camino. Sin embargo, cada lugar

requiere una vestimenta adecuada,

a tono con el sitio. No procedería ir

con las mochilas a la playa, ni siquiera con aquella ropa que han traído a lo lar-

go del camino. Tampoco voy a decir que, para entrar en la Catedral, tengan que

ponerse de largo, hasta el punto de cubrir todo su cuerpo.

¿Qué les pediría yo a mozos y viejos? Nada más que el “saber estar”. Con ello, quiero decirles que no es el traje de playa el que deben vestir, aunque el que hayan traído por el camino se asemeje mucho al bañador. Tampoco tienen necesidad de cambiar todo lo que traen puesto; pero deberían evitar el estar fuera de sitio en un lugar de oración y de culto al Señor. Quien entra en la Catedral no debe dar voces para localizar a su compañero de camino, ni tampoco hacer exclamaciones que puedan distraer a quien, con todo derecho, quiere rezar.

El que desea contemplar las pinturas de los techos, ha de ser respetuoso con los que, detrás de él, intentan rezar y contemplar lo que tienen delante. Más todavía: aunque la figura de quien llega resulte digna de ser contemplada, es mejor que atraiga la mirada de los otros fuera del recinto sacro, que en la propia Catedral, y unos y otros debemos colaborar a que así sea.

La Catedral es, por encima de todo, un templo, un lugar de oración.

A esta Catedral han llegado a lo largo del tiempo muchos peregrinos, en busca de la reconciliación con Dios y de la paz del Espíritu. Ojalá que continúe siendo eso, no solo para quien tiene verdadera necesidad, sino también para otros que pueden estimular en ella su relación con Dios, en orden a una vida más acorde con lo que el Señor nos pide.

En resumen: Hay que “saber estar”: vestir a tono con el lugar en que se está (que, en este caso, es sagrado, y muy distinto de la playa o de una sala de fiestas), considerar que lo fundamental es el tono de lugar de oración (así lo decía Jesús: “Mi casa es casa de oración”), y respetar a todos los que desean rezar, no solo en la celebración litúrgica, sino a lo largo del tiempo que se encuentran en la Catedral.