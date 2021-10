Saber, querer y poder

Estos tres verbos sustantivados nos hablan de la capacidad del hombre para llegar al dominio y alcance de sus objetivos vitales. Son la sabiduría, la voluntad y, consecuentemente, el poder, en cualquiera de los campos de la actividad humana. Comenzamos por el primero. “El saber no ocupa lugar”, dice el adagio. Es lógico, dado su carácter psíquico que, por otra parte, nos sirve de ayuda cuando razonamos.

“El que no sabe es como el que no ve” · Otro adagio más que ejemplifica nuestra necesidad de saber, para ver los caminos de la vida por donde transitamos. Tiene, pues, una función orientativa. Todavía nos falta otro refrán relativo al querer que es el que dice: “No hay peor ciego que aquel que no quiere ver”. Expresión que denota la falta de voluntad que obstruye el canal de la sabiduría y la hace improductiva.

Estas tres facultades tienen una interrelación irrefutable que, seguidamente, vamos a analizar en el campo de la política actual, por el interés que pueda tener para el ciudadano. Primero está el conocimiento de las tareas de gobierno y para ello hay que tener los correspondientes estudios profesionales. No se puede ejercer debidamente como ministro de Sanidad con el título de licenciado en Filosofía, como fuel el caso del Sr. Illa ya dimitido, ni con el de abogada que es su sucesora en el cargo, Sra. Darias, y, más grave aún, en materia de Salud Pública.

Como es lógico, todos esto se sabía, pero no convenía a las estrategias de partido. El Sr. Illa estaba destinado a disputar el mando de la Generalitat, después del paso por el Ministerio y, por lo que se cuenta, subyace la misma intención para el caso de la Sra. Darias, para cuando se trate de luchar por la presidencia de Canarias. Podríamos añadir algún ejemplo más, como es el de don Miquel Iceta, ministro de Deportes, entre otras cosas, que, en sus estudios, llegó a superar COU y basta. Y no seguimos porque el espacio no lo permite, pero hay alguno más.

El asunto es que se sabe lo que hay que saber, pero se hace lo se quiere hacer, poniendo la voluntad al servicio de su poder y no a los intereses de los gobernados. Promesas incumplidas, nómina ministerial inflada, gasto superfluo, como el de las bombillas de Vigo, en medio de la penuria energética, sobrecarga de impuestos y otras lindezas.

Para colmo de incumplimientos y contradicciones, está el caso del señor Carmona, que se va a Iberdrola, con el saco de las promesas incumplidas, cuando aquello de las elecciones madrileñas, gritando al viento, emocionado, su rebeldía contra la empresa a la que ahora va a servir, por una nada menesterosa nómina de 440.000 euros, al año.

Estos son aquellos a los que se les calienta la boca, con moralinas de tinte socialista pero, luego, hacen uso del poder y prefieren el dinero al querer del pueblo.