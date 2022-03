PERDONAD, pero yo también soy uno de los que se ha quedado con la boca abierta, del asombro, cuando se supo lo de la carta de Pedro a Mohamed sobre el territorio de la nunca debidamente constituida República Saharaui. Asombrado principalmente por las formas con que se ha tratado un tema de tanta envergadura, mucha para nosotros, mucha para Marruecos y mucha, quizá más, para el pueblo saharaui.

Claro que España tiene muchos intereses afectados por la persistencia temporal y política del asunto Sahara, sin que se le vea un horizonte de solución pacífica y pacificadora. Principalmente uno: el mal hacer de los vecinos marroquíes, cada vez menos de fiar, en todo lo que tiene que ver con esos problemas nunca resueltos que nos mantienen a ellos y a nosotros, marroquíes y españoles, digo, siempre en distintos extremos de la valla, por decirlo así.

Claro que yo entiendo que, para el buen discurrir de todos esos problemas, resultaba ya excesivamente molesto, cuando no dañino, el deterioro o crónico mal estado de las relaciones diplomáticas con el reino de Marruecos. Y que una de las manifestaciones de ese mal clima era la persistente presión del reino alauita acerca de sus pretensiones anexionistas del Sahara. Y que en ese asunto que España y Marruecos también estuviesen en disonancia, empezaba a tener costes excesivos y quizá innecesarios sobre todos los demás problemas.

Claro que soy consciente de todo eso. Pero la forma en que decidisteis poner freno a ese mal ambiente me pareció algo más que desacertada. Las maneras –aunque en esto os disculpo por las malas artes del soberano marroquí–, las explicaciones, malas y de parte de quien no tocaba –un gabinete de comunicación, además torpe–, no se basta para obviar la debida comparecencia del Gobierno, incluso ya directamente de su presidente, en el Congreso, dando fe de un cambio de enorme trascendencia en nuestra política exterior y, por lo que está pasando con los abastos energéticos, tampoco la oportunidad me parece la mejor de todas.

No se si a estas alturas bastará ya con dar las explicaciones pendientes, pero dado lo irreversible de las maneras y la oportunidad, yo ya no dejaría pasar más tiempo sin darlas, al más alto nivel y con la mayor amplitud.

Y ya de puestos, dejadme que os diga que yo, que en esto no pinto nada, no daría mi confianza gratis al monarca alauita. Puede que Marruecos pudiera ser una buena puerta de África para España; también España pudiera ser una buena puerta de Europa para Marruecos. Mejor nos sería a ambos mantener una leal amistad. Y ya de puestos, matizo que sobre todo leal.