Salgamos ya del bucle

HOY finaliza la primera semana laboral de septiembre, es decir, la gran mayoría de nosotros ha aterrizado en este planeta un tanto irreconocible, y supongo que ya habrán comprobado lo que se temían: las cosas siguen parecidas a como las habíamos dejado, si es que las dejamos en algún momento. No es que no fuera una crónica anunciada, lo que sucede es que hasta que no tomamos tierra en la dudosa superficie de la realidad no acabamos de creérnoslo del todo. Pero sí: ahí está el relato conocido, el bucle que nos atrapa.

Sé que hay que ser conscientes de lo que tenemos entre manos y quizás de lo que nos espera, pero sería bueno iniciar un proceso de limpia, como dicen los de las plantillas futbolísticas. Necesitamos limpiar nuestra mente, si de verdad queremos soportar este tiempo atroz y reinventar una nueva forma de vivir. La pandemia es un hecho constatado científicamente del que solo saldremos científicamente. La mayoría de la gente sabe esto muy bien. Pero otra cosa es el efecto de lo que nos está pasando, la tremenda presión mediática, la tendencia a convertirnos en consumidores a tiempo completo, todas las horas del día y todos los días de la semana, de los más pequeños detalles de lo que nos rodea, nos ahoga y nos envuelve inexorablemente. Ahora es la pandemia, pero hemos tenido otros bucles, siempre negativos, siempre agobiantes, porque en este mundo de pantallas iluminadas por todas las esquinas parece que es ya una obligación alimentarnos compulsivamente del pavor y la incertidumbre, tragar la ración diaria, hacernos con la dosis de tragedia, mantener la tensión en todo lo alto, vivir el vértigo perpetuo, sentir el galope del miedo, enumerar los fragmentos cotidianos del apocalipsis.

Claro que la situación es difícil y es preocupante. Lo sabemos. Pero ¿qué tiene esta sociedad que ha convertido el temor, la tragedia, todo aquello que desprenda cierto olor a callejón sin salida, todo aquello que anuncie algo terrible, en el objeto favorito y casi único de su consumo mediático? ¿Por qué insistimos en alimentarnos de la descripción de nuestro propio dolor? Es obvio que estamos siendo dirigidos a estos nutrientes, que alguien o algo hace que sean atractivos y que por ello los devoremos compulsivamente. ¿O es esta la condición humana? ¿Somos autodestructivos? Estamos equivocando la alimentación mediática. Estamos destrozando nuestro corazón y maltratando nuestra mente. No es de extrañar que luego esa tensión desemboque en las alcantarillas donde cualquiera alcanza su segundo de fama, o desembucha su frase cargada de odio. Somos lo que comemos.

La verdadera dieta de septiembre sería salir de ese bucle, y de cualquier otro. No se trata de ignorar la realidad, eso no, sino de variar la dieta cotidiana, la alimentación del cerebro y del espíritu. No podemos vivir perpetuamente describiendo nuestro caminar sobre el abismo. No es posible que nos atraiga ferozmente la alarma, y que cada día busquemos dosis más potentes de esa sustancia que tanto nos engancha: el morbo, el miedo, la tragedia. Abandonemos el bucle: leamos, riamos, busquemos la belleza, el amor y la alegría. Despreciemos la superficialidad y el maniqueísmo. Nos merecemos algo más que este Día de la marmota, preñado de tantas palabras grises.