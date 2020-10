Salud y anarquía

Ayuso y Feijóo. Si se votase en España quién fue el mejor y el peor de los presidentes autonómicos en la gestión de la crisis del coronavirus, posiblemente saldrían elegidos estos nombres y no haría falta ser un cerebro para saber quién de ellos se llevaría la medalla de oro. Hay cosas que se intuyen, como que esta foto no está hecha en una institución catalana, donde los nacionalistas no pueden ver a Felipe VI ni en pintura. Foto: Guillén