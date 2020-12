Salvemos al PSOE

MUCHOS militantes socialistas sufren en silencio, se debaten entre un sincero sentimiento de fidelidad y la convicción de que este de ahora tiene poco que ver con el que fue su partido. No me refiero solo a los “viejos”, sino también a todos los que llevan incorporado en su ADN el gen de la decencia de una izquierda solidaria que no traiciona el principio de igualdad para mantenerse en el poder, que no convierte la lengua común en moneda de cambio, que no cede ante la manipulación interesada de la historia y pone pie en pared frente a los que exigen el reconocimiento de un inexistente derecho de autodeterminación.

Me refiero a quienes asisten con los ojos como platos al nada disimulado ejercicio de nepotismo que se practica desde el poder monclovita. Hablo de todo aquel al que no le gusta lo que ve, y de esa gente que ha llegado a la conclusión, pero no se atreve a exteriorizar, de que fue un grave error elegir a Pedro Sánchez y que, más equivocada aún, está siendo la política de alianzas parlamentarias del presidente del Gobierno.

Independientes de prestigio y cuadros socialistas condenados hoy al ostracismo tienen que reaccionar para salvar el partido del autentico Pablo Iglesias y ocupar ese espacio de orfandad al que en estos días se ha referido Felipe González. Solo una iniciativa así podría revertir lo que hoy nos parece peligrosamente irreversible.

Cada vez que escucho a antiguos dirigentes –Eduardo Madina, por ejemplo– referirse al PSOE como “mi partido”, desde su zona de confort, no puedo evitar una sensación mitad fatiga mitad desencanto ante la falta de reacción de quienes tienen la responsabilidad moral de dar un paso al frente. Porque, casi cuarenta años después, el objetivo ya no es que España funcione, sino que España siga en pie.