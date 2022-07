Sánchez ante el espectro político

DE la misma forma que aprovechó la cumbre de la OTAN, dicen los analistas, Sánchez ha aprovechado el Debate del Estado de la Nación. ¿Para qué? Para reivindicarse. ¿Quién no lo haría? Ante el agobio de la inflación y los desastres de la guerra (de todo pelaje), Sánchez ha visto la ocasión mediática, y, ojo, la ocasión política. También la ocasión ideológica. La cumbre de la OTAN para la proyección internacional, a pesar del cabreo de Podemos, y el Debate del Estado de la Nación para la proyección doméstica, esta vez con la aquiescencia y la celebración de Podemos. No diré aquello de las gallinas que entran por las que salen, pero vamos, que se podría decir.

En realidad, Pedro Sánchez ha medido los tiempos, que son más bien escasos. La legislatura avanza en medio de todo este oleaje, y sabe que no habrá muchas más ocasiones para rectificar un rumbo que algunos juzgan dañino para los intereses del Gobierno, empezando por los desacuerdos de la coalición y siguiendo por los datos económicos que algunos auguran para un otoño no tan lejano. Era ahora o nunca, o sea. La resucitación ahora, los milagros al momento. Y Sánchez no suele dejar pasar este tipo de ocasiones.

Se ha subrayado el carácter próximo a Podemos de algunas de las decisiones económicas anunciadas por Sánchez (el propio Feijóo lo ha dicho), particularmente los impuestos a eléctricas y a la banca, pero también se ha escrito sobre cierta desolación de Yolanda Díaz, quizás la figura más buscada últimamente en todos los Dónde está Wally del Parlamento. Díaz parecía descolocada, leí, o eso daba a entender su seriedad ante el discurso sanchista, como si viera en él, venía a decir el cronista de El Mundo, una especie de invasión de territorio. ¿Se trata de una apropiación? ¿Acaso puede extrañar que un gobierno de izquierdas intente tomar medidas que proclama la izquierda, aunque sea otra, sobre todo en momentos complejos?

Lo que se intentaba decir es que, si Sánchez se va demasiado a la izquierda (en este giro posterior a la OTAN, por ejemplo, ejecutado en el debate), quizás se reduzca el espacio de Sumar, el proyecto de Díaz, quizás se solapen ideas y medidas, lo que nos llevaría a pensar no en una Yolanda divergente, con un discurso alternativo con respecto a Sánchez, sino en un proyecto concurrente (incluso más que el de la coalición actual) de cara al futuro inmediato. ¿Intenta Sánchez, o sus asesores, acotar ese espacio futurible a Yolanda, para que el resultado potencial de las próximas elecciones la convierta más en socia fiel, llegado el caso, que en rival?

En realidad, Sánchez, con las encuestas recientes en la mano, intentará ocupar tanto territorio del espectro político como sea posible. La situación económica, la inflación, el más peligroso de los males, el más letal ante las urnas, le lleva a pensar que la clase media es, en efecto, multitud. Una multitud que también vota. ¿Pero se conformará con que Feijóo sea hegemónico, como pretende, en ese centro político que se reescribe como un nuevo lugar con infinitas posibilidades, más allá de los días de Ciudadanos? La gran cuadratura del círculo electoral para Sánchez consistirá en mantener a raya por la izquierda a Díaz y por el centro a Feijóo, todo a la vez. Es un ejercicio difícil, porque no parecen precisamente dos contendientes cómodos. Ahí aparecerá el Sánchez malabarista, hasta donde sea posible.