Sánchez ante el oleaje

TODOS los gobiernos han de acudir a rebajar el peligro de las malas horas, han de achicar agua en algún momento. Gobernar también implica equivocarse, aunque mejor no hacerlo. Hasta Biden tiene sus problemas en el interior, donde debe bajar a lo concreto. Cuando Kimmel le preguntó el otro día (sí, Biden acudió a su show nocturno) qué inodoro utilizaba para deshacerse de los papeles confidenciales, él, más rápido de lo que se le supone por ahí, dijo: “llamo a Trump”. A Biden le va mejor en los escenarios más globales y más internacionales, algo que es válido para muchos políticos (pero no para Trump, claro). Descender a lo doméstico siempre es difícil.

Sánchez sabe seguramente que la legislatura se va apretando, puede observar cómo se eriza el tramo final por la mala coyuntura, pero también porque así suele suceder, porque así se preparan los candidatos in péctore, o no tanto, para lo que venga. Nada hay más peligroso que el último tramo del recorrido, cuando se supone desgastado al líder, cuando arrecian los síntomas de sucesivas discrepancias o encontronazos, dentro o fuera de la coalición. Y aunque casi no llueve, lo cierto es que cae granizo electoral en pleno junio.

Es algo esperable, sucede muchas veces en política, no hay amor que mil años dure, pero Sánchez suele tirar de orgullo y se muestra desafiante, porque sabe que alguna vez supo burlar a los arúspices, aún con los hígados humeantes de la demoscopia en la mano. Hay mucha víscera que anuncia problemas, ojo a los oráculos, pero Sánchez, ahora con Feijóo desplegando velas en la cubierta del Senado, Asía a un lado, al otro Europa, no va a achantarse ni un pelín, así el mar se torne un infierno como en Coleridge. Quizás Sánchez no mandó a sus naves contra los elementos, que decía el otro, pero la tormenta es grande, y no sólo la desatada por los sortilegios de Putin.

Sánchez apela a su papel internacional, a la espera de que Biden se deje caer por Madrid con menos prisa de la que suele tener en las cumbres. Apela, ya digo, a su papel en la OTAN, que Margarita Robles reivindica. La guerra de Ucrania está causando muchos males, nadie lo duda, pero Sánchez sabe que el refugio europeo, ahora también con lo de Argelia, que dice que no tocará el grifo del gas, no impide que la peña se cabree en lo surtidores y en los lineales de los supermercados, por más que siga estirando los 20 céntimos de la gasofa, y así.

La tormenta es tal que los intentos no pueden con la señora inflación, salida de madre. Hay sitios peores, es verdad. Calviño habla de crecimiento, de mejora en la estabilidad del empleo, pero a ver quién se lo explica a los que ven que la cesta de la compra se encarece 500 euros anuales, según la OCU. Parece que un 85% de los productos ha subido de precio. Aunque Sánchez espera lograr cierta paz con la bajada de la luz, tras la excepción ibérica de Bruselas.

Es posible que a Sánchez le preocupe la deriva del asunto de Argelia y sus consecuencias, pero la madre del cordero está, como siempre, en el bolsillo. Los populismos crecen por la insatisfacción, es el valor refugio de los decepcionados, de los que buscan solución a la desesperada. Ojo al dato. Y luego viene Yolanda Díaz, que empieza gira española, como se estila ahora. Sánchez tiene que bajar la temperatura de la caldera nacional, pero Martín Barreiro dice en el matiné que en Sevilla lo mismo llegan a los 40 grados. Pues eso.