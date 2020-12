Sánchez comenta, Merkel actúa

ALEMANIA tiene casi el doble de población (83 millones de habitantes) que España (47 millones) pero menos de la mitad de muertos por el virus, 23.000 frente a los 48.000 que contabiliza el Gobierno de nuestro país, aunque otras fuentes también oficiales como el INE elevan la cifra en casi 20.000 más solo en la primera ola de la pandemia. Peores datos que Alemania ofrecen Francia, Italia o Reino Unido, pero en cualquier caso bastante mejores proporcionalmente que los nuestros. Ante esta situación, y cuando la tendencia vuelve a agravarse de tal modo que se habla de tercera ola sin que haya terminado la segunda, el presidente del Gobierno ayer sacó pecho en el Congreso, trasladando toda la responsabilidad de lo que suceda en Navidad a los ciudadanos: “Solo de nosotros depende que no haya una tercera ola”, espetó. Y al decir nosotros no se refiere al Gobierno ni a los diputados que le escuchaban, señalaba a los españoles de a pie.

Claro que mientras la vacuna no produzcan sus efectos, de cuya eficacia no dudo y si me dajaran sería el primero en ponérmela, el mejor remedio son las medidas de autoprotección y distanciamiento social porque, en contra de lo que se nos decía al comienzo –se dijeron tantas tonterías, por no tildar de falsedades– que el virus no entiende de fronteras, resulta que sí, que lo mejor para evitar su trasmisión es ponerle barreras a todos los niveles: territoriales, domiciliarias e incluso personales. La afirmación de Sánchez de que solo depende de nosotros evitar una tercera ola no es toda la verdad y las medias verdades son iguales o peores que las mentiras.

Cuando un país sufre la mayor crisis del último medio siglo es obligación del presidente de su Gobierno ponerse al frente de la situación. No tiene más que mirar a su alrededor para ver cual es el comportamiento de sus colegas europeos. Macron en Francia, Conte en Italia, Johnson en Reino Unido y me detengo especialmente en Merkel porque el sistema político alemán es el más parecido al español, con las competencias sanitarias dependientes exclusivamente de los estados. Aun así, la canciller alemana tomó la iniciativa para diseñar un plan conjunto con los presidentes de todos los lander para la Navidad, muy duro por cierto, porque la coordinación es imprescindible.

La actitud de Sánchez es la contraria. Se limita a comentar la situación, cuya gestión deja en manos del ministro Illa, incapaz de establecer pautas de actuación generales, comunes para toda España, y con ocurrencias que muchas veces confunden más que clarifican. El último episodio lo tuvimos hace unos días con la invención del concepto de allegado al que concedía el mismo grado de afinidad que a padres, hijos o hermanos.

No trato de comparar a Sánchez con Merkel, cuya distancia solo se puede medir en años luz, sino de rogarle que copie. Pero creo que sí debe compararse con los presidentes de las comunidades autónomas que, con el grado de acierto que sea, están todos a pie de obra. Desaparecido Torra, cuya prioridad era otra como es bien sabido, tengo la seguridad de que la principal preocupación de los diecisiete jefes autonómicos es la lucha contra el virus. La prioridad de Sánchez es otra, también conocida.