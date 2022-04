Sánchez, Feijóo y viceversa

AL FIN se han visto físicamente Feijóo y Sánchez. No es que no se vieran antes, pero, en Moncloa, es diferente. Es ese lugar en el que está uno y en el que quiere estar el otro. En teoría, sin embargo, es territorio neutral. Lugar del poder, eso sí. No sé qué se mira cuando vas a un sitio al que quieres llegar, donde quizás vivas un día. Se mirarán los sofás, los cuadros, las cómodas. O se mirará a los ojos del otro. No sé.

La verdad es que tanto Feijóo como Sánchez, Sánchez como Feijóo, tienen una tarea enorme por delante. El presidente del Gobierno se supone que tiene tarea siempre, y más en este momento de vértigo internacional. Y el líder de la oposición, recién llegado de la periferia, pero dispuesto, dice, a hacer política adulta en Madrid, también tiene mucha tarea, muchísima. Parece que ambos tienen mucha plancha, que se suele decir.

Sucede que ambos se necesitan, lo reconozcan o no, pues la coyuntura fragmentaria del espectro político, que persiste, no les favorece. Se está viendo. Feijóo tiene ahí el asunto de Castilla y León, aunque observado de soslayo, y viene Andalucía, pero lo que sucede en realidad es que todos quieren volver a la dulzura del centro si eso implicara hacerse con la también dulce mayoría, esa cosa del pasado.

No están, me temo, los tiempos para eso. Pero hay un gran espacio de centro ahora mismo bastante inhóspito, huérfano, podría decirse, no sólo por el decaer de Ciudadanos en las expectativas, sino por la evolución de los principales partidos, por el arrastre de la realidad, obligados a mirar en los últimos tiempos a todo lo que sucede aún más a la izquierda y a la derecha.

Feijóo quiere presentar una imagen no sólo de político adulto, como ha dicho, sino de político con experiencia de años de gestión, pero pronto sabrá, lo sabe ya, que aterrizar en Madrid lleva su tiempo y su maña, y que el momento es difícil, aunque quizás todos los momentos lo sean. El contacto en Moncloa acabó en un elogio de la cordialidad mutua, y eso ya es algo. Lo de “fructífero” o “no fructífero”, pues depende. Normal tras esa primera cita en la que no muestras todas tus cartas, ni siquiera tus cartas marruecas.

Para Feijóo, que no puede batirse con Sánchez en la arena del Congreso, las reuniones y los encuentros, como el de ayer, van a resultar decisivos. Bien mirado, puede tener su relativa ventaja estar en esta nueva y temporal periferia de las bancadas, visto que el Parlamento se puebla a veces de ruidos excesivos y de palabras broncas. Pero, al final, hay que estar en la pomada.

La gran tarea que hay por delante no sólo atañe a sus respectivas formaciones, sino que tiene que ver con cuestiones de estado. Francia, ya lo hemos dicho, va a marcar el camino y los resultados electorales servirán para evaluar el daño que puede hacer el grado de insatisfacción. O la progresiva caída del voto joven: creo que así empieza lo malo.

Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo, saben que estos tiempos difíciles exigen sacrificios y acuerdos. La tensión sistemática perjudica a la democracia y es aprovechada por sus detractores. El desgaste de gobernar, o el desgaste de los populares por otros motivos, ese que Feijóo intentará reconducir, obligará a ambos líderes a plantearse una realidad electoral compleja e impredecible.