Sánchez se quita la corbata

YO creí que las corbatas ya no existían, pero Pedro Sánchez me las ha recordado. Dijo que salía sin corbata para ahorrar energía, o algo así, pero yo creí que era por el veranito. Nos invita Sánchez a quitarnos la corbata, pero para eso habría que llevarla puesta. Hoy España es un país sin corbata, la clase media sin corbata, y, lo que es peor, sin otras cosas. Sánchez y otros políticos aún no se han enterado de que la corbata está demodé y se la quitan para ahorrar en el aire acondicionado, porque la corbata, en efecto, asfixia.

Mañana empieza agosto, ya saben, ese mes que tradicionalmente se vaciaba de contenido. Hubo quien nos acusaba de ser un país tumbado al sol, y ahora, con el cambio climático, ya toda Europa lleva ese camino. Sin embargo, nuestro turismo le debe más al sol que a cualquier otra cosa. Agosto es el gran mes sin corbatas, eso desde luego. Quizás se ponga en las fiestas pijas al anochecer, pero ni siquiera. Hay una caída en picado de la corbata, Sánchez, o sea, es una prenda de otro tiempo, y lo digo a riesgo de que me corrijan Caprile o Josie, que a veces gastan corbata.

La corbata, como nos dice Richard Thomson Ford, el autor de Dress Codes, el profesor de Stanford, parece buscar que los atuendos de los hombres de negocios sean todos iguales, una especie de tregua masculina desde los balcones del poder y, también, desde la mirada imperialista. Es el atuendo que se impone sobre los ropajes locales, que reacciona ante los gustos aristocráticos (como explicaba en una entrevista con Crónica Global), y, para qué negarlo, una prenda que tiene que ver con señalar la autoridad del hombre.

Usar la corbata tenía, sobre todo lejos de occidente, ese significado de la llegada de la civilización. La corbata tenía más que nada un significado colonial. Todo eso es pasado, pero la moda no sucede porque sí. Hace ya años que el mundo anda descorbatándose, y no sólo por el aire acondicionado. Pero es cierto que los políticos las visten en las cumbres, ahí persiste, más que nada porque hay abundancia de hombres (por más que la corbata haya dejado de ser una prenda exclusivamente masculina).

La idea de perder la corbata en los centros de poder y en los consejos de administración viene ya de lejos. No es nueva la idea de que gastaremos menos energía si nos despojamos de la corbata, y, seguro que aún se ahorrará más en gayumbos, como alternativa doméstica, me refiero. Pero las corbatas han caído en picado, son cada vez más raras, o será que no me codeo con tanto encorbatado. Llegará un día en que sean la excepción, una rareza, y entonces la moda dará otro de sus giros, como suele, y llevaremos corbata hasta para ir a buscar el pan. Escuché a algún alto cargo que ir sin corbata, en según que situaciones, era como ir desnudo.

Macron se hizo hace un tiempo una foto mayormente despechugado en un sofá, lo mismo era un sofá del Elíseo, porque cada uno se despechuga en su casa. No sé si la foto era fake (ahora todo es así), pero parece que no. Lucía una pelambrera pectoral de muchos kilates, justo ahora que se invita al hombre a depilarse a la cera en plan ciclista. No sé si lo hizo por ahorrar en aire acondicionado como Sánchez, pero me pareció un gesto de libertad por parte de Macron, una forma de pasar de tanta doctrina. Macron que, por otra parte, suele ir siempre muy figurín y de corbata azul.