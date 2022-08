Sánchez y el pito del sereno

CON su habitual cinismo, Pedro Sánchez acaba de decir que en España “La ley se cumple”. Así es o así debería ser. Pero al mismo tiempo considera (según ponderan sus consocios de ERC desde sus 13 votos aportados para llevarlo a la Moncloa) que aplicarla en Cataluña es “judicializar” un conflicto creado, por cierto, por los camaradas de Aragonès en sus diversas variedades. O sea, que la Ley hay que cumplirla en Madrid, pero no en Barcelona. O eso parece. Pero lo mejor de este episodio, casi cómico, si no fuera porque se instala dentro de lo que se ha calificado en ciencia política como “el suicidio del Estado”. Fue Miguel Maura, ministro de Gobernación del Gobierno provisional de la Segunda República, quien trazó de modo inequívoco los límites intraspasables entonces entre el Estado y las regiones o comunidades con sus futuras tasadas competencias. El Estado no puede dejar de estar presente y ejercer las suyas y el Estado que lo hace “se suicida”. Pero en Cataluña parece que vamos a ello.

Lo más gracioso de este asunto son las propias valoraciones de las cesiones de Sánchez que está dispuesto a otorgar a la Generalitat. Y para ello hemos de atender a lo que dice su propio presidente. Sánchez no debe hacerse ilusiones de que las actuales negociaciones y cesiones (como la auspiciada por la organización territorial del que fuerza partido de los socialistas en Cataluña, en cuando a reducir la lengua oficial del Estado en aquella parte del mismo a un contenido meramente “curricular” y no “vehicular”, aunque fuera en reducida cuota) sean otra cosa que una especie de lapsus intermedio hasta alcanzar sus verdaderos objetivos: el referéndum para la independencia y la “amnistía” aplicada a todas las causas penales y civiles derivadas del “Procès”, en cuanto que permita el retorno de los “exiliados” y la “desjudicialización del conflicto”. Pero tomemos nota de lo que ha dicho Pere Aragonès al cerrar el curso político. ¡Menudo jarro de agua fría sobre la cabeza del doctor Sánchez! Tomemos nota (“Alcanzar objetivos más ambiciosos como el de la amnistía y la autodeterminación”. Esta sinceridad es muy de agradecer. Victòria en tots els fronts. Aquesta és la consigna (Victoria en todos los frentes. Esa es la consigna).