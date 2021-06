Sánchez y los amores difíciles

A MÍ me parece bien que dejen pasar el verano, que todo lo suaviza, a pesar del calor brutal que por lo visto se avecina. Digo en lo tocante a Cataluña. Después de los indultos viene el dialogo, según la hoja de ruta, y según las voluntades expresadas. Una reunión ayer bajo el techado monclovita, entre Sánchez y Aragonès, también como estaba previsto, inició un camino que no parece que vaya a ser precisamente de rosas. Sánchez dijo que en una tarde no se puede arreglar el desacuerdo de diez años, o quizás de más. Hablaron, al parecer, de economía, que es una forma de distraer los asuntos, aunque la pasta, o sea, no es nunca tema menor. Habrá una bilateral en julio sobre la pastizara.

La reunión tiene también su punto estético, lo de venirse a la city, y así, el recibimiento institucional y el buenrollismo, pero Aragonès, sin desdeñar otros asuntos, claro, volvió a sacar el referéndum, aunque esto sólo son los prolegómenos, first dates y tal. Ya se sabe que el roce hace el cariño, aunque también es cierto que puede provocar heridas, si la piel es fina.

Leo en los papeles que Sánchez no quiere entrar de hoz y coz en el tema/tema, sino merodear por los asuntos de actualidad, las inversiones, los fondos y cómo levantar Cataluña. No es que quiera rendir a Aragonès con indirectas, lo que pasa es que no resulta fácil ir de cabeza a los asuntos difíciles. Recuerdo cuando distraíamos la conversación en la infancia para no hablar de lo que no nos interesaba, para obviar la discusión sobre las clases extra, sobre los deberes sin hacer o sobre el jarrón roto, lo que fuera.

Sánchez quiere encauzar la negociación como se encauzan los amores difíciles, sabiendo que Aragonés anda esquivo, recordando la dureza del día del Gran Teatre del Liceu. Cataluña presenta un escenario político complejo, mucho interlocutor, varias sensibilidades y un Govern entre fuerzas del independentismo que se contemplan, o se escrutan, lo que obliga a medir los movimientos y a tentar el suelo que se pisa, sobre todo por parte de ERC.

De momento todos prefieren que pasen las semanas huecas de agosto: “démonos tiempo”, dicen a veces las parejas en crisis. Y el verano es el paréntesis perfecto. Pero llegará septiembre, donde empieza todo. Para septiembre se citaban ayer, huyendo sin muchos disimulos del hierro candente de los grandes asuntos. Se puede postergar la discusión difícil, pero no hasta el infinito y más allá. En los amores difíciles siempre hay uno que dice “tenemos que hablar”. Sánchez cree que en los diálogos no hay nada escrito, y que lo primero es acordar reunirse, sentarse a los manteles y a ver.

Otro prolegómeno fue el del Mobile. Lo que se llamó la mesa cero, esa foto, ha dado portadas y sigue dando titulares. Era como el piloto de todo este asunto, de toda esta narrativa, con (además de Pau Relat y Mats Granryd) los presidentes, la alcaldesa y el rey. Dicho así parece una cosa de Lope o de Calderón, pero no.

Dicen que hubo cordialidad y algunos especulan con que no tiene sentido el inmovilismo, y menos en un Mobile. Ni en la vida. También leí que no hubo silencios incómodos. No digo que no siguieran un guion no escrito, pero nada se decide en el episodio cero. Como en Shakespeare, alcanzamos a ver los personajes principales. Bueno, casi todos. La historia continúa.