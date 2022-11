Sánchez ya tiene Cuentas

TIENE motivos sobrados para sentirse satisfecho. Pedro Sánchez ha logrado una vez más sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, a falta de su aprobación definitiva cuando vuelvan al Congreso después del trámite en el Senado, trámite que no supondrá ningún sobresalto para el Gobierno. Pero la satisfacción de Sánchez no significa que esos presupuestos, sus presupuestos, vayan a ser recibidos con alborozo y aplausos por todos los españoles.

La respuesta del presidente y sus ministros a las críticas ha sido que a lo largo de la historia los sucesivos gobiernos han tenido que hacer concesiones a otros grupos cuando no contaban con la mayoría suficiente. No les falta razón, pero no es lo mismo regar con millones los territorios de los partidos nacionalistas que se sostienen en el poder gracias precisamente a su habilidad para pactar prebendas con el Gobierno central, que aceptar que entre las cesiones se incluyan competencias que atentan contra la obligada igualdad de derechos de los españoles.

Ante esa actitud de ir a por todas se acreciente el temor de que Pedro Sánchez se sienta tan fortalecido por la aprobación de sus cuentas públicas que se atreva a ir más allá de lo que marca la Constitución, como está haciendo en esta legislatura. Acusa a la oposición de ser inconstitucional porque según él bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial –en todo caso el bloqueo es mutuo– pero hace ascos a los informes que han enviado al Gobierno el CGPJ, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, a las asociaciones profesionales.

Incluso su propio Ministerio de Justicia tiene informes en los que alertan sobre la posible inconstitucionalidad de algunas de las iniciativas que el Gobierno ha aprobado porque se lo exigían partidos que sienten nulo respeto por la Constitución. Lo ha dicho muy claramente Arnaldo en una entrevista: el Gobierno tendrá presupuestos gracias “a los que quieren marcharse de España”.

Sí, hay presupuestos. Pero cuanto más presuma de ello el Gobierno, más motivos tendrán infinidad de españoles para sentir indignación por la forma en que se han logrado los votos necesarios.