Recorrer con exhaustividad sigue siendo el reto para una completa catalogación del patrimonio rural de Galicia. No ejecutar trabajo de campo, palmo a palmo, todas las parroquias y sus lugares por toda Galicia sigue siendo la causa -y la culpa- de que no se encuentre todo reunido como una rigurosa obra completa, al modo de la Pleiàde, de Gallimard. Se cumple sólo así la obligación por un conocer incesante. El mundo rural gallego ofrece innumerables sorpresas entre los contenidos que guarda, y sólo el ojo inquieto y avisado descubre elementos importantes que completan -y explican- esos monumentos. Posee el patrimonio rural una manera psicológica acerca de como valora el pueblo su patrimonio parroquial, aunque no sepan nada de Arte. También hay que considerar que esto lo practica una minoría dotaba de una sensibilidad y de una curiosidad especial. Esto sucedía hace siglos y también sucede ahora. Correspondería al capítulo de la “Psicología de la visión” de Umberto Eco (“Arte y belleza en la estética medieval”).

Nuevos hallazgos. su presentacíón. Los nuevos hallazgos pertenecen a la parroquia de Santa María de Rubín ( A Estrada ) . Son los siguientes: una cruz antefija cuya base es un carnero, sobre el ángulo de la capilla mayor ; cuatro canecillos en el ábside, entre rosetas, uno de ellos de temática erótica, y un “unicum “ absoluto, cual es lo que parece como una armadura completa con yelmo de caballero, exento de cualquier otro complemento. Muy probablemente provenga de una sepultura situada en el interior de la iglesia, románica en su origen. Todas las sepulturas catalogadas en Galicia se encuentran dentro de una iglesia; más con algunas excepciones.

Es así la “Escultura funeraria en Galicia “, de Manuel Chamoso Lamas, Orense, 1979. Lo que hace doblemente “unicum” a esta pieza es que se encuentra incrustada en la pared del ábside como una “piedra” más. El ábside puede ser una reconstrucción del XVIII o incluso de principios del XIX. Solamente tienen una relación con esta el sepulcro de Don Diego de Andrade, en Monfero, y la lápida sepulcral del Regidor Francisco Treviño en la Catedral de Santiago ; también la tapa de sarcófago con figura yacente de caballero armado (San Eusebio de Coles ) y sepulcro del Caballero Don Gomes Ares Mosquea (San Fiz de Cangas ), Lugo. Y alguno más. Sin embargo, esta lápida parece como abocetada, o inacabada, tras el examen detenido de su aspecto. Uno de los atractivos es el juego maravilloso, aseguro como en ningún otro estilo, entre lo sensual, lo erótico y lo procaz , lo natural , sin más, en directo, en un canecillo aéreo, como este de Rubín. Lo que nos traslada a una visión amplia acerca del disfrute del vivir desde un gozo de placeres y de instintos. Sabían los medievales de sobra que la reproducción y la conservación provenían de la directa Naturaleza, por lo tanto le veían como algo puramente natural. Superado su símbolo pasados los siglos, queda su imagen elocuente para un recreo de la vista.

Una mentalidad simbólica. La doble visión, el salto del objeto a un significado ( o a un símbolo ), por semejanza, en el habitante del Medievo, era una manera habitual de orientarse y de entender el mundo. “El hombre medieval vivía efectivamente en un mundo poblado de significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las cosas” (Umberto Eco ). Era un mundo ordenado, clasificado, de tranquilidades, de seguras maneras de conducta, y por tanto de obediencias teológicas convencidas, gobernado por un teologismo físico y metafísico y por lo mismo en un mundo de conservadurismos, así como por una jerarquía admitida, política y religiosa. Era un mundo de repeticiones tanto en el mundo rural como en el urbano. Seguramente el tradicionalismo (tan estudiado en el siglo XlX ) provenga, en sus raíces, de esta época. También interesaba sacar del símbolo una apropiada explicación moral desde una didáctica de la imagen.

Estas tres piezas medievales no se encuentran, de una manera oficial, catalogadas, o sólo citadas, simplemente, en los libros de Hipólito de Saá “Rutas del Románico de la Provincia de Pontevedra “ (1978 ), ni en la “ Enciclopedia Gallega del Románico “, Aguilar de Campóo, 2012 , ni en “Arte Románico en la Provincia de Pontevedra “ (1979) de Isidro G. Bango Torviso, ni en el Inventario Monumental y Artístico de Ángel del Castillo (1987 ), ni tampoco en ninguna monografia suelta de de la autoría de conocidos medievalistas gallegos. Salen estos restos, sin embargo, en Internet.

Más con informar, con dar con la aparición física de estas piezas, siendo necesario, y estando correcto, no es suficiente. Las catalogación aparecida en libro y con los datos correspondientes, en riguroso examen y en visita misma, le concede una entidad y una oficialidad a estas piezas -y a todas- que no aparece para nada en los servicios -útiles por otra parte- de la Informática. Compone después el libro la referencia, la sólida y segura Bibliografía correspondiente y que también le da una identidad al registro de las piezas, género y especie, dentro de la Historia del Arte. Afortunado el patrimonio de Galicia, que cada vez es más conocido desde la piedra labrada antigua y desde el papel impreso antiguo, y desde el trabajo mismo de la ilusión y de los hallazgos.