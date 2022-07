“Saxophonia”: La Banda Municipal con Claude Delangle, en el Teatro Principal

La Banda Municipal, dirigida por Casiano Mouriño Maquiera, nos invita al Teatro Principal-mañana a las 20´00 h-, para disfrutar del protagonismo de Claude Delangle, en la sesión integrada en el “XVIII Encontro Galego de Saxofón”, en la que tendremos obras de G.Gershwin, Heitor Villa-Lobos, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez y Alberto Ginastera. Pero comencemos por resaltar la figura del solista que nos acompañará, el francés Claude Delangle, maestro de primera línea en su entorno cultural y que tuvo el beneficio de conocer los repertorios de compositores como Luciano Berio, Pierre Boulez, Toru Takemitsu, Astor Piazzolla y los ambientes artísticos del “Ensemble Intercontemporain”. Fue invitado a colaborar con la “London BBC”, “Radio France”, la “WDR Köln” o la Berliner Philharmonic O. Artistas y directores como A. Roberston, P. Eötvös, Esa Pekka Salonen, Miung Wung-Chung, le han tenido en sus personales apreciaciones. Una dimensión que se confirmará en su asistencia a certámenes como la Bienal de Zagreb, “Présences Radio France” o el Festival de Estrasburgo, colaborando en la obra “Tango Futur”. Graba para sellos como “BIS”, “Deutsche Grammophon”, “Harmonía Mundi” y “Erato” y desde 198, es profesor del “Conservatoire National Supérieur de Paris”., mientras atiende a sus compromisos editoriales de últimas tendencias en “Henri- Lemoine”.

G.Gershwin y la muy popular “Obertura Cubana”, pieza que guarda en esencia lo más peculiar del creador de “Porgy & Bess” o “Un americano en París”, fruto de su imaginación y sensibilidad acaparadora de estilos, que sabrá descubrir en su visitas como la realizada a La Habana, en el año 1932, aunque para el caso concreto, su principal aliciente estaba marcado en la creación de una obra para piano y orquesta y cuyo título podría haber sido “Rumba”. La avalancha de instrumentos de percusión, descubierta en sus amplios recursos, estará como principal estímulo, en toda la gama de exotismos que impregnará a otros creadores del momento. Estamos ante el descubrimiento de los medios que ofrecían las percusiones elevadas a sumo grado, en lo relativo a su protagonismo, pero al que nuestro músico, concedería el sello propio, convirtiendo a la obra en un éxito asegurado, ya desde el estreno realizado en 16 de agosto de 1932, con la Nueva Orquesta Filarmónica, que entonces dirigiría Albert Coates, Quince minutos de intensa sensación contagiosa, página perfecta para ponerse a tono.

Heitor Villa-Lobos, aporta la “Fantasia for saxo”, de 1948, obra de la que será protagonista por excelencia Claude Delangle. Villa-Lobos, pasará a la historia como el creador de la música nacional brasileña, aceptando igualmente su primacía en la herencia contemporánea y el creador de toda una escuela de imitadores. Será René Dumesnil, uno de los comentaristas más acertados, que le apoyará desde sus comienzos, más o menos a la altura de los cincuenta, quien admita: Se ha dicho a menudo que tiene una especie de exuberancia salvaje, pareja a la de la vegetación tropical- una apreciación nada desdeñable-, y es cierto. Existe también en el músico, un artista que ordena, un sabio que no ignora nada de las técnicas de su arte. Pero lo que hay sin duda de más raro en su persona, es el equilibrio de tantas cualidades contradictorias, equilibrio gracias al cual es un artista sin comparación posible. Villa-Lobos buscó caminos nuevos, lenguajes nuevos y nunca se cerró a la innovación. Estuvo en la vanguardia cuando creyó en ella, pero no practicó tal vanguardismo sin más, manteniéndose fiel a lo que consideraba válido, en vez del día a día, de corrientes falsamente innovadoras.

Alberto Ginastera, con la “Danza final” (Malambo), del ballet “Estancia Op. 8”, obra en un acto y cinco cuadros, con profunda inspiración en escenas rurales del centro argentino, la rica zona de La Pampa, proclive a todo estímulo imaginativo para un creador tentado por esos espacios a los que volverá con frecuencia. Parte pues de un hilo argumental que había esbozado tiempo atrás y que obligaría a estimular una imaginación ardiente, apegada a la tierra, siendo cada número un perfecto cuadro descriptivo, desde la “Introducción”, con su escena, a la “Pequeña danza”, la “Danza del trigo”, “los trabajadores agrícolas”, “Los peones de la hacienda”, “Los turistas”, “La tarde”, “La doma”, el “Idilio crepuscular”, el “Canto en la noche”, “La mañana”, y esta efervescente “Danza final”, que recurre al estilo del malambo. Obra que fue estrenada once años después de haber sido escrita y que recibiría una entusiasta acogida, tal cual el compositor esperaba, a sabiendas del depurado ejercicio de perfecta asimilación de los modelos a los que remitía. Una acogida que tendrá una inmediata respuesta a nivel internacional. El ballet, llegaría por una sugerencia del “Lincoln Kirstein”, para el “Ballet Caravan”,

José Pablo Moncayo, compositor mejicano de Guadalajara, aportará una de sus perlas, “Huapango”, de 1941, quizás una deuda consigo mismo, ya desde sus años como alumno de Candelario Huízar y de su admirado Carlos Chávez, en el Conservatorio Nacional de Música, que le permitirá probar con estilos de música cercanos al jazz, en una actitud como pionero. Chávez fue sin duda alguna su gran maestro, quien le influirá decisivamente en la composición de trabajos que le convertirán en un músico clave en la historia de su país, con obras tan significadas como el “Pequeño nocturno”, un quinteto para cuerdas, el “Trío”, para flauta, violín y piano”, hasta llegar a la cumbre con “Huapango”, y que en su título, viene a describir con perspicacia, las coloristas fiestas populares de la región.

Arturo Márquez, y con mejicanos seguimos, por este compositor de Sonora, completa con otra obra tan descriptiva en su singularidad como el “Danzón nº2”. Músico con carrera en los Estados Unidos, amalgama en el conjunto de sus obras las procedencias más diversas, ya desde el año 1969, en el que asumió la responsabilidad de la Banda Municipal de Navojoa, en la que se mantuvo durante un año. Cinco años después, su actitud inquieta, le facilitará el camino hacia el Taller de Composición del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), e Méjico, en donde se encontrará con Héctor Quintanar, Joaquín Gutiérrez Heras y Federico Ibarra. También París estará en su horizonte en el año 1980, en donde estudiará composición, análisis y orquestación con Jacques Casterede, mientras asistía a cursos de perfeccionamiento con Ivo Malec.