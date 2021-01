Se abre camino la estupidez

TRAS la mentira y el engaño que caracteriza a varios miembros del Gobierno, encabezados por su presidente, se inicia un nuevo capítulo, el de la estupidez. Su principal promotora es la ministra de Igualdad, que desde el primer momento demostró que no estaba cualificada para el cargo, pero que logró su objetivo no por méritos sino por ser la mujer de quien es. Nada que ver con lo que se supone que debe defender, la igualdad de oportunidades.

Voz Populi publica parte de un cable enviado por el Ministerio de Exteriores y promovido por el de Igualdad, en el que se traslada a las embajadas y consulados una serie de indicaciones sobre cómo tratar a las personas transexuales e intersexuales. Con recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo y con un listado de preguntas que no se deben hacer al compareciente: si se ha operado, si ha sido doloroso, si no se va a arrepentir, o cómo supo que no se sentía identificado con el género que figuraba en sus documentos.

Todo ello aderezado con indicaciones sobre las facilidades para su repatriación y los apoyos que puede recibir de los funcionarios. Se pide al personal de embajadas y consulados que coloquen el cartel: “Aquí respetamos tu orientación sexual y tu derecho a la identidad de género”.

Los funcionarios que trabajan en embajadas y consulados, por formación, pero sobre todo por educación y por respeto, saben perfectamente cómo tratar a quien acude con un problema, sea gay, trans o heterosexual.

Bastantes problemas tiene los miembros del servicio exterior, que la ministra Laya quiere renovar y potenciar, como para dar pie a que ese tipo de comunicados puedan provocar su descrédito al pensar que están necesitado de instrucciones no discriminatorias. Por no hablar de que bastantes problemas tiene España en sus relaciones exteriores –Marruecos, Venezuela, la inmigración, la UE, Gibraltar– como para enviar cables insultantes para quienes los reciben.

No es tiempo de politiqueos estúpidos, sino de dedicar todo el esfuerzo a resolver problemas de vida o muerte, de hambre, de trabajo y de supervivencia.