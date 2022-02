¿Se atreverá a dar el paso?

¿política ficción? Durante el programa Salvados y ante la pregunta de Fernando González, Gonzo, Abel Caballero afirmó que “me atrevería a presentarme en unas elecciones autonómicas contra Feijóo” aunque a continuación añadió “pero no lo voy a hacer”. Una declaración de intenciones de un político que mudó de serio a populista y que no le fue nada mala; más bien al contrario, está a punto de cumplir quince años con el bastón de mando y sus apoyos no dejan de crecer. En Vigo, es innegable, que la mayoría está con él. ¿Y en el resto de Galicia? La pregunta también se la están haciendo en PSOE y PSdeG, conscientes de que en nuestra comunidad tienen un doble problema: no aparece ese mirlo blanco que pueda competir con Alberto Núñez Feijóo, a la derecha, ni con Ana Pontón, por la izquierda.

Gonzalo Caballero fue barrido y el propio Valentín González Formoso es consciente de que fuera del Parlamento es complicado hacer oposición, máxime si estás al frente de un ente provincial.

Es ahí donde se pone sobre la mesa el nombre del más populista de los alcaldes. Abel engancha en Vigo pero el PSOE empieza a chequear si ese tirón es exportable a Galicia. Y ahí aparecen las dudas que solo puede aclarar el interesado. Si se decide a dar el paso no hay debate. Pero el envite es complicado y Caballero ya lo sufrió en sus propias carnes. antón trabanca