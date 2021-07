¿Se decantó la balanza?

POLÉMICA. Fue tras el Consejo de Mionistros de este martes cuando la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, abrió la puerta a un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de que acabe el año matizando, eso sí, que habría que esperar a que a la vuelta del verano se consolide la creación de empleo.

Sorprendió mucho este giro de la responsable de la política económica, encargada de guardar la ortodoxia presupuestaria que marca Bruselas, ya que siempre mantuvo que ese tema no tocaba. Y en no pocas ocasiones salió a la palestra para enmendar la posición de su compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comprometida personal y políticamente con la subida del salario mínimo.

¿Qué ocurrió para que se produjera este giro en una persona, como Nadia, de firmes convicciones? Nada trascendió pero en esa capital de los rumores que es Madrid nadie duda de que fue el propio Pedro Sánchez quien medió en la disputa entre las dos vicepresidentas gallegas para, en esta ocasión, decantarse con las tesis de la ferrolana decidida a aprobar esa subida cuanto antes y no esperar a 2022.

Ella se juega parte de su futuro política en este envite una vez que su posición dentro de la coalición UP es cada día más complicada. En Izquierda Unida ya no cuentan con ella, en Podemos sostienen que va por libre y no se fían y al PCE, para fortalecerse, ahora le interesan más los cargos (en los ministerios de Ione Belarre, que ya fichó al secretario general, e Irene Montero) que los respaldos. Por eso este apoyo de Sánchez es un balón de oxígeno para ella. Y un palo a Nadia.

aNTÓN TRABANCA