Se le pone mal

LA portavoz del Gobierno catalán ha metido una buena puñalada a Pedro Sánchez. Podría decirse que le ha dado donde más duele, pero a Sánchez le trae al fresco lo que se opine de él o se le haga pasar por lo que es, un mentiroso compulsivo. Patricia Plaja ha dicho: “Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum”. Mas claro, agua. La palabra de Sánchez no vale para nada, su credibilidad es cero.

Es muy probable que acierte en sus predicciones, reflexiones, y que los distintos voceros del Gobierno de Sánchez tendrán que retirarse a sus trincheras durante un tiempo para buscar argumentos nuevos con los que justificar lo que consideraban injustificable. Bolaños ha negado con tono contundente que el Ejecutivo vaya a aprobar la celebración de un referéndum que no sería constitucional. No es la primera vez que el ministro de Presidencia se ha tragado su contundencia, y no se puede descartar que no vuelta a ocurrir.

Junqueras, el condenado por sedición, y que indica a Sánchez qué debe hacer para que él pueda ser presidente de la Generalitat, ha declarado que la celebración de un referéndum no la recoge el Código Penal, y que ERC no descarta la vía unilateral para que se pronuncien los catalanes.

Salvador Illa, actualmente máximo dirigente del PSC, no niega tan tajantemente un referéndum, y dice que no habrá “referéndum de autodeterminación, pero sí una consulta a los catalanes sobre los acuerdos logrados” entre el Gobierno central y el Govern. Verde y con asas: ese tipo de consulta es lo que propone ERC como primer paso para promover la independencia.

Pena de país. Con un Gobierno elegido democráticamente, pero que abominó de todo aquello que había defendido en cuanto llegó a Moncloa; un Gobierno que hace suyas las propuestas de partidos que, seguro, los votantes socialistas no habrían aceptado. Votantes que se lo habrían pensado mucho de saber que Podemos, Bildu y los independentistas marcarían a Sánchez las políticas a seguir.