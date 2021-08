Se llamaba educación

ESTAMOS viviendo tiempos de preocupación y nuestra ciudadanía se divide entre los que piensan que todo va bien y los que claman al cielo, sosteniendo que “cualquier tiempo pasado fue mejor “. La cosa está entre nostálgicos y optimistas. El tiempo no es la adecuada medida para aplicar al mohoso concepto de los años conjugados, como los verbos, en pasado, presente y futuro porque es, solamente, un acontecer solidario, testigo de la historia, pero no un elemento modificativo de la misma. Nos interesa, casi siempre más, el tiempo actual, que es el que nos trae el dolor o la alegría, la preocupación actualizada y la posibilidad de mirar, con ilusión hacia el futuro.

Lamentablemente los tiempos que estamos viviendo son preocupantes. Se ha instalado la violencia en la sociedad, de modo inesperado. La juventud no tiene trabajo, pero exige dinero y diversión, organiza botellones, alcoholizando el cuerpo y atrofiando el alma, desafiando el orden legal y diluyendo sus virtudes. La calle ruge atrevida e incendiaria. Los okupas son la novedad en estos tiempos. Las leyes, al caso, o no existen o se aplican tarde y con blandura. Sobreabunda el estilo del buenismo y la práctica engañosa, al hacer del avestruz. En suma, falta educación. Sobra violencia psíquica y física. Faltan padres educados que sepan educar. Que aprendan, de una vez, que educar no es solamente enseñanza de la ciencia y la cultura. Hay mucho docto, por el mundo, que son unos auténticos sinvergüenzas e, incluso, criminales. La historia canta.

La educación que da frutos, de verdad, es la familiar, con el consejo y el ejemplo, con la moral, el amor, el respeto y buenas costumbres; con aquello que, antes, llamábamos “urbanidad“. Había un libro de texto, con este título, en mi colegio de los años treinta. Por cierto, ningún capítulo dedicado a las trifulcas familiares, ni al lenguaje grosero, ni a la infidelidad matrimonial, ni a las parejas de hecho, ni al tuteo improcedente, por diferencia de edad. Ahora se ningunea a los mayores.

Antes se decía “del viejo, el consejo“, ahora se practica lo “del viejo, el dinero” y, si estorba, a la residencia. También se decía “con su permiso “, buenos días tenga usted”, “que usted lo pase bien”... y otras formas de respeto. Esta era educación de calidad, como los productos caseros. Y, simplemente, se llamaba educación.