Secretos de estado. Un diálogo

Protagonistas: Cánovas y Sagasta.

C.- Uno nunca debe hablar de lo que no sabe, y mucho menos de lo que nunca podrá saber, y mucho menos de aquello que no sabe nadie, porque eso sería hablar por no estar callado.

S.- Es cierto, pero la gente habla casi siempre porque le gusta, y no porque tenga nada que decir. Y quizás esa sea la razón de que hablar de lo que no se sabe resulte especialmente atractivo.

C.- Pero, ¡claro!, hay dos clases de cosas que no se saben: las que es imposible saber desde que comenzó el mundo y hasta ahora, y aquellas que nos gusta ocultar para que no se sepan.

S.- Si, y a esas les llamamos secretos. Pero hay dos clases de secretos, los que tenemos todos y cada uno y aquellos otros que son muy importantes.

C.- Es verdad, Ud. y yo tenemos nuestros secretos, pero en realidad, si no le importasen a nadie, serían unos secretos de pacotilla. Y es que lo que mata a cualquier secreto es la indiferencia del prójimo. Por eso es conveniente dar a entender que uno tiene algo muy importante que ocultar, porque quizás el secreto más importante es aquel que tiene el prestigio de ser un gran secreto, aunque no haya nada que ocultar.

S.- Concuerdo con Ud., ¡mi querido amigo!, pero reconozca que además de esos secretos, que podríamos llamar de a pie, hay otros que son fundamentales. Se trata de los secretos públicos, también llamados secretos de estado.

C.- Es curioso lo que Ud.me dice, pero ahora que lo pienso con detenimiento me doy cuenta de una cosa. Y es que los secretos de estado son obligatorios, porque hay que creer en ellos, aunque naturalmente no se puedan nunca conocer.

S.- Me acuerdo ahora de que, cuando nos enseñaban el Catecismo, nos decían que la fe consiste en creer en lo que no se puede ver. Pero si además lo que no se puede ver nos da miedo, entonces la fe se vuelve mucho más necesaria.

C.- Es cierto, por eso, se nos enseñaba que Dios está en todas partes y que ve y oye todo lo que hacemos y decimos, aunque nosotros nunca podamos verlo. Pienso yo si Dios no sería algo así como el súper-policía secreto del universo. Y, con todo el respeto, no me parece andar muy descarrilado.

S.- Dejemos a Dios tranquilo, porque debemos reconocer que nunca lograremos impresionarlo con nuestros debates parlamentarios. Y centrémonos en el asunto.

C.- Comenzaré señalando que si el estado ha de tener sus secretos, esos secretos deben estar avalados por una ley, ya que la acción del estado siempre se debe ajustar a las normas.

S.- Pero la pregunta es: ¿la ley de los secretos del estado ha de ser también secreta, o bien ha de ser pública?

C.- Yo creo que lo mejor es que sea secreta, y que nadie pueda saber lo que es secreto y lo que no lo es. Si así no fuese, los secretos del estado perderían gran parte de ese encanto especial que envuelve al terror y al miedo de ser espiado.

S.- ¡Perfecto!, ese ha de ser el primer punto de nuestro acuerdo parlamentario. Se aprobará en secreto la ley secreta de los secretos del estado, que nunca se podrá saber cuáles son, porque si no ya dejarían de ser secretos.

C.- Propongo que la aprobemos en secreto. Sin luz ni taquígrafos, al contrario de lo que se decía antes. Nadie podrá consultar su texto que naturalmente será otro secreto de estado. Secretus secretorum, que diría un diputado latinista, a la hora de intitular la ley, que también podría ocultarse bajo el lema Abscondita et tenebrosa lex, para infundir más respeto

S.- Se me ocurre que, además de en secreto y sin testigos, deberíamos aprobarla en sesiones nocturnas, por ser la nocturnidad complemento ideal del secreto. Ya los antiguos espartanos castigaban a los ilotas rebeldes haciéndolos desaparecer por la noche según una costumbre conocida con el nombre de la kriptia, o la secreta, como la policía de otros tiempos.

C.- Pero debemos ser precavidos y hacer la ley tan en secreto que la gente no sepa que la estamos redactando por la noche, porque en política la noche tiene un prestigio siniestro, asociado a la desaparición de los enemigos políticos, como en la operación alemana Noche y niebla, de siniestro recuerdo.

S.- Creo que tiene Ud. razón, pero piense que estamos en el siglo XXI y la noche puede tener el inconveniente de que se vean las luces del Congreso de los Diputados encendidas a altas horas de la madrugada. Lo que será muy fácil si tiene Ud. en cuenta la importancia política, estratégica y cultural del ocio nocturno, que haría imposible a día de hoy que los vampiros saliesen por las noches, ya que los podría dañar la luz.

C.- Me parece muy acertada su observación de carácter yo diría que casi posmoderno. Y por eso propongo que los legisladores nos ocultemos a plena luz del día.

S.- Naturalmente, ya no es necesario esconder códices secretos en vasijas depositadas en siniestras catacumbas, porque los medios de comunicación y la pedagogía política consiguen que, mediante la posverdad y el metarrelato del relato se pueda ocultar la verdad todo el rato.

C.- Una vez pactado el procedimiento de aprobación y trámite de la ley deberíamos centrarnos en sus títulos fundamentales, que serían convenientemente ocultados en su articulado,

S.- Comencemos pues. El título primero habrá de ser: De cómo la ley de secretos del estado habrá de ser secreta, e imposible de ser conocida por nadie.

C.- Pasemos al segundo: De cómo la LSSE (Ley secreta de los secretos del estado) solo podrá ser aplicada por el poder ejecutivo.

S.- Ahora me toca a mí el título tercero: De cómo el poder judicial solo ha de tener conocimiento de la aplicación de la LSSE en secreto, para no malinterpretar la voluntad de los legisladores.

C.- Sigamos con el título cuarto: De cómo nunca se podrá saber quién en concreto aplica la LSSE, ni dónde, ni cuándo, ni a quién.

S.- Ahora me toca a mí el quinto, si no rompemos el pacto y no la votamos: De cómo quien habrá de aplicar la LSSE tendrá a su disposición todos los medios del estado.

C.- Pues el sexto será: De cómo quien habrá de aplicar la LSSE podrá utilizar los medios humanos y materiales necesarios para el logro de sus fines, que nunca podrán ser conocidos.

C.- Concordara Ud. conmigo, ¡señoría!, que esta excelente arquitectura jurídica facilitará en modo notable el desarrollo del articulado. Y es que la primacía normativa del principio del secreto hará que a él hayan de subordinarse todas las leyes en vigor en la totalidad de sus artículos. Por ello le cedo la iniciativa para que, con el buen sentido jurídico que siempre le ha caracterizado, y por el que es Ud. famoso, proponga el título séptimo y último.

S.- Recojo el lance y ahí va: De cómo en aplicación de la LSSE, quien en cada momento le corresponda y atendiendo a las circunstancias, podrá cumplir, interpretar, modificar, cambiar o anular aquellas normas que supongan un obstáculo a la aplicación de los principios, que no pueden ser conocidos, que dimanan de esta ley.

C.- ¡Magnífico, mi querido amigo y compañero de las faenas parlamentarias! Hemos logrado un gran acuerdo, que sellaremos con los votos de nuestros respectivos grupos, gracias a nuestra capacidad de crear consensos.

S.- En efecto. Y nadie podrá decir que no hemos sido los legítimos intérpretes de la voluntad popular. Pues la voluntad popular nunca se podrá conocer, ya que no se le puede pedir la opinión a toda la ciudadanía en todos los asuntos. La voluntad popular es, pues, un secreto, y qué mejor representación e interpretación de ese secreto que la LSSE, que faculta a los elegidos a aplicar discrecionalmente sus criterios de manera discreta o indiscreta.