Sen piedade: poñamos que falo de Madrid

Poden ser xogos ou ser ensaios. Ou ensaios disfrazados de xogos. Ou poden ser xogos para uns e ensaios para outros. Mesmo hai quen suxiren que se trata de simulacións, para enredar aínda máis as obsesións conspiranoicas. O caso é que veñen de desenvolver unha disparatada campaña electoral, que respondía a unha convocatoria que participa igualmente da dúbida de ser un xogo ou un ensaio, unha campaña na que do que menos se falou é do campo de competencias no que se terían que mover os candidatos e na que, tras batallas de eslogans xenéricos ao bordo do abismo, remataron por aparecer ameazas de morte decoradas con balas e navallas.

Tampouco é fácil delimitar os antecedentes desta batalla en principio só dialéctica e de imaxe. Remontámonos a aquel que dixo que tocaba unha segunda transición, quizais porque non lle gustara a primeira? Ou retrocedemos só ate a famosa moción de censura que fixo caer sobre o seu gañador todo un torrente de insultos e descualificacións, só comparábeis aos que sufriu aquel outro gañador imprevisto despois daquel pavoroso atentado yihadista que quixeron disfrazar de abertzale? (Medo dá rebuscar referencias máis antigas, de cando as balas non circulaban en sobres: saían directamente do canón das pistolas, antes de pasar aos fusís e aos canóns propiamente ditos).

Postos a xogar, tamén pode xogarse á equidistancia. Hai suficientes erros, torpezas, demagoxias, provocacións e desmandos (reais, inventados ou manipulados) nun bando ou noutro como para facer as típicas lecturas de “si, pero...” ou “e ti máis” ante calquera caso no que resulte imposíbel ou pouco elegante xustificar a actuación dos teus ou dos afíns (enténdase posíbeis socios parlamentarios ou de goberno). Así vanse acumulando deterioracións continuas das institucións e da convivencia.

Nesa acumulación, algúns, entre xogos e ensaios, foron machucando coa idea do goberno ilexítimo, e se un goberno é ilexítimo, algúns entenden que podería ser lexítimo calquera medio que se utilice para tombalo, desde o bloqueo de institucións que deben ser renovadas ate accións máis contundentes (militares, por suposto), insinuadas en foros privados pero significativamente filtradas aos medios de comunicación para que conste o xogo/ensaio de intimidación.

Nestas manobras de acoso e derruba, hainos máis intelixentes ou máis torpes, máis inxenuos ou máis cínicos, máis decentes ou máis indecentes, con mellores ou peores asesores e con máis ou menos financiamento sospeitoso... Todos teñen a súa dose de responsabilidade, aínda que sexa por omisión, por incompetencia ou por despiste, pero non é difícil discernir aos principais responsábeis. Como di o historiador británico Antony Beevor a propósito dun acontecemento terríbel que aínda nos inquieta, “a guerra gañárona os que non tiveron piedade”.