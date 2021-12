Sencillez y Ciencia

LA sencillez es una cualidad que cuando se da, la apreciamos y de alguna manera nos atrae. A veces nos referimos a personas sencillas como las que no se dan importancia, no tienen doblez alguna, actúan naturalmente. No se trata de que a pesar de creerse importantes digan que no tienen importancia, sino que están convencidos de que la verdad es que son tan importantes como los demás. Son auténticos.

Los sencillos están abiertos a la vida. Nuestra capacidad de conocer está en relación con nuestra disponibilidad ante la vida. Para conocer, de una u otra manera hay que abrirse, lo que implica dejar entrar. La filósofa María Zambrano decía que “todo es revelación, todo lo sería de ser recibido en estado naciente”. Es decir, recibir todo como lo hacen los niños.

En cambio, el saber y pensar por encima de todos da lugar a construcciones mentales que limitan la apertura haciéndola imposible. Cuanto más se está imbuido de este proceder, más difícil es aceptar lo que pueda revelarse. Cuando estamos saturados de nuestras propias ideas, oímos y miramos, pero ni escuchamos ni vemos ni entendemos.

¿Por qué los sencillos son atractivos y apreciados por las personas y por el contrario provocan cierto rechazo los altivos que saben todo? ¿La evolución humana ha construido que las personas sintamos de esta manera?

La sencillez y simplicidad es también una constante en la Ciencia, quizás porque intenta comprender y describir la naturaleza y esta lo es. La sencillez y simplicidad de la Naturaleza ha sido señalada a lo largo de la historia. Aristóteles, Averroes, Ocam, Newton y Heisenberg son algunos de los filósofos y científicos que lo apuntaron de manera sobresaliente.

Muchos de los científicos también tienen un espíritu de abertura a la sorpresa que le pueda revelar la naturaleza por encima de sus previas ideas y de lo que se proyectaba descubrir. Hay muchos ejemplos notables de descubrimientos inesperados y muy diferentes a lo que se quería obtener. Fleming descubrió la penicilina al darse cuenta de que en un cultivo bacteriológico descuidado en el laboratorio por algunos días, alrededor del moho que aparecía no existían bacterias. Era debido al hongo penecilinum que las atacaba.

Newton describía que al ver caer una manzana cayó en la cuenta que ese movimiento estaba relacionado con los de los planetas alrededor del Sol. Descubrió la fuerza de la gravedad y al mismo tiempo estableció las leyes del movimiento. A partir de ahí, cálculo la trayectoria de los planetas, para lo cuál invento el cálculo diferencial e integral.

La investigación ofrece la posibilidad de crear un espacio para la admiración y el respeto. La palabra respeto significa “ver a cierta distancia”. Respetar es dirigir una atención que no busca apropiarse de aquello que descubre, sino darle vida, ponerlo de manifiesto. Por ello la investigación permite algo tan humano como la posibilidad de sorprenderse, de extrañarse, de cuestionarse y de dudar. Esto es posible si se mantiene desinstalado. El investigador, como cualquier hombre o mujer, puede reconocerse como desbordado por una realidad que le supera. Esta experiencia le remite a su capacidad de trascenderse.